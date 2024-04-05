Чи втратив принц Гаррі цноту з акторкою Елізабет Герлі

Принц Гаррі. Фото: Instagram/princeharryofengland

Приватне життя принца Гаррі цікавить багатьох навіть після випуску його відвертих мемуарів Запасний. Багато хто приписував популярній британській акторці Елізабет Герлі перший інтимний досвід молодшого сина короля Чарльза III. Зірка прокоментувала ці чутки.

Про це пише видання ET.

Читайте також:

Акторка про зв’язки з принцом Гаррі

58-річна акторка завітала на одне з шоу, де фанат запитав її про чутки про те, що саме вона є тією таємничою жінкою, яку 39-річний принц згадав у своїх мемуарах.

"Це було смішно! Він написав: "Вона була англійкою. Вона була старша за мене. Це було в Глостерширі". І вони всі сказали: "А, так це Елізабет". Це було і є абсурдом", — заявила акторка.

Щоб підтвердити той факт, що вона не та жінка, про яку йдеться в мемуарах, Герлі додала: вона ніколи особисто не зустрічалась з принцом Гаррі. Хоча Елізабет не раз бачилась з королем Чарльзом і принцом Вільямом.

Відзначимо, що у книзі принц Гаррі зізнався: він втратив цноту на трав’яному полі за пабом, де спілкувався зі старшою жінкою.

"Їй дуже подобалися коні, і вона поводилася зі мною не інакше, як з молодим жеребцем. Швидка їзда, після чого вона вдарила мене по дупці і відправила "пастися". Очевидно, хтось нас бачив", — написав Гаррі в книзі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз за гроші пускатиме туристів до замку, де померла Єлизавета II. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон стала жертвою "прокляття" сучасних монархів.