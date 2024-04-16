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Принц Гарри проиграл апелляцию на решение лондонского суда — в чем ему отказали

16 апреля 2024 06:44
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Гарри снова проиграл в суде — по какому делу
Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В конце февраля этого года принц Гарри проиграл судебный иск против МВД Великобритании, не предоставившей охрану ни ему, ни его жене с детьми. Адвокат герцога Сассекского подал апелляцию, но она ничего не изменила.

Об этом сообщает издание Hello.

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Суд отклонил апелляцию принца Гарри

Герцог Сассекский проиграл свою первоначальную апелляцию на решение Высокого суда Лондона, которым отклонено обжалование по поводу решения изменить уровень его личной безопасности во время его визита в Великобританию. Об этом заявил спикер суда.

39-летний принц Гарри, который сейчас проживает в Калифорнии, подал в суд против Министерства внутренних дел из-за решения Исполнительного комитета по защите членов королевской семьи и общественных деятелей (Ravec). Несмотря на то, что и он, и его жена Меган Маркл сложили исполнение королевских обязанностей в начале 2020 года, герцог Сассекский настаивал на предоставлении его семье охраны.

Впрочем, проблема оказалась в том, что это осуществляется на деньги налогоплательщиков. В февральском решении судья Высокого суда Питер Лейн отклонил дело герцога и пришел к выводу, что подход Ravec не был иррациональным или процессуально несправедливым.

"Герцог просит не преференциального отношения, а справедливого и законного применения собственных правил Ravec", — заявил адвокат принца Гарри, чью апелляцию все же отклонили.

Принц Гарри проиграл апелляцию на решение лондонского суда — в чем ему отказали - фото 1
Адвокат принца Гарри в Великобритании Дэвид Шерборн. Фото: Reuters

Речь принца Гарри в суде

На одном из заседаний высшего суда Лондона младший сын Чарльза III объяснил, почему именно он подал иск против МВД Соединенного Королевства.

"Великобритания — мой дом. Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей и является местом, где я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома так же, как там, где они сейчас живут — в США. Этого не может произойти, если их невозможно держать в безопасности, когда они находятся на территории Великобритании. Я не могу таким образом подвергать свою жену опасности, и, учитывая мой жизненный опыт, я не хочу без нужды подвергать себя опасности", — заявил тогда принц Гарри.

Принц Гарри проиграл апелляцию на решение лондонского суда — в чем ему отказали - фото 2
Принц Гарри. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон впервые после новости о раке вышла в социальные сети. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл провели ночь на роскошном курорте Палм-Бич во Флориде.

принц Гарри
суд
королевская семья
Великобритания

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