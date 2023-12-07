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Принц Гаррі заявив, що його змусили відмовитися від королівських обов'язків

7 грудня 2023 21:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Принц Гаррі заявив, що його змусили відмовитися від королівських обов'язків
Принц Гаррі. Фото: Кейт Грін/News BBC
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Принц Гаррі  засвідчив на засіданні, що Велика Британія — "це мій дім" і що його змусили відмовитися від королівських обов'язків. Справу щодо його безпеки нині розглядає Верховний суд.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі покинув королівство, тому що захищав дітей

Герцог Сассекський у суді сказав, що його діти не можуть "почуватися, як вдома" у Британії, коли "неможливо забезпечити їхню безпеку". 

У письмовій заяві свідка, яку підготували для судового позову проти Міністерства внутрішніх справ щодо зміни його заходів безпеки під час візиту, Гаррі зазначив, що в нього та його дружини не було іншого вибору. Вони були вимушені залишити країну в 2020 році.

На слуханні у Лондоні адвокат відстоювала думку, що він не мав можливості обирати, коли відмовлявся від роботи в королівській родині. 

Meghan Markle and Prince Harry
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

"Ми, я та моя дружина, з великою скорботою були змушені відступити від цієї ролі та покинути країну в 2020 році. Великобританія — мій дім. Велика Британія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони почувалися як вдома так само, як і той будинок, в якому вони зараз живуть у США. Цього не може статися, якщо неможливо забезпечити їхню безпеку, коли вони перебувають на території Великої Британії", — пояснив принц Гаррі.

Суд розглядає матеріали справи та незабаром винесе рішення.

Адвокати принца вважають, що його судили несправедливо

Юридичні захисники герцога оскаржують рішення Виконавчого комітету із захисту роялті та громадських діячів (Ravec) від лютого 2020 року щодо зміни рівня його державного забезпечення. Вони вважають його "незаконним і несправедливим".

Судові засідання були закриті, тобто не допускали громадськість та пресу через конфіденційні докази щодо заходів безпеки, які були задіяні у справі.

Адвокат Гаррі Шахід Фатіма стверджувала перед судом, що до нього ставилися "менш прихильно" у рішенні змінити рівень його особистої безпеки. Виконавчий комітет не зміг об'єктивно проаналізувати ризики та розглянути вплив атаки на принца. 

Меган Маркл та принц Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл у документальному фільмі "Гаррі та Меган". Фото: Netflix

Вона сказала, що це був перший раз, коли орган вирішив "відхилитися" від політики. Він прийняв "набагато нижчу" процедуру щодо "важливих гарантій".

Натомість уряд Великої Британії не погоджується з такими звинуваченнями, адже комітет розглянув справу Гаррі та виніс те рішення, яке було оптимальним на той момент.

Принц Гаррі та його родина не були присутні на засіданні. Вони проживають зараз у Північній Америці. Герцог прагне виграти суд, щоб мати належний рівень державної безпеки "з огляду на загрози/ризики, з якими він стикається".

Нагадаємо, що стало відомо, чи позбавить король Чарльз ІІІ титулів принца Гаррі та Меган Маркл.

Раніше біограф Меган Маркл назвав імена "расистів" у британській королівській родині.

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