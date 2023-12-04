Стало відомо, чи позбавить король Чарльз ІІІ титулів принца Гаррі та Меган Маркл

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Останні кілька років королівська родина Великої Британії переживає важкі часи через історії, якими ділиться принц Гаррі та його дружина в медіа. Час від часу постає питання, чи позбавить король Чарльз ІІІ титулів свого сина з невісткою.

Про це пише Daily Mail.

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Монарх, як говорить близький знайомий королівської родини, ніколи не позбавить Гаррі та Меган їхніх титулів, попри душевний біль, який вони завдають рідним.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Обізнані джерела сказали, що він відмовляється навіть думати про це. Після того, як герцог і герцогиня Сассекські різко висловилися на адресу членів королівської сім’ї, спочатку покійну королеву Єлизавету, а тепер короля Чарльза неодноразові закликали офіційно розірвати стосунки з подружжям, позбавивши почесних титулів, які вони отримали після одруження.

Говорять, що вони навіть не відвідували Сассекс після свого весілля в 2018 році.

Але один інсайдер, який добре знає короля, каже, що він "не каратель" і "ніколи не хотів би принижувати" свого сина та невістку.

Хоча Букінгемський палац "розглядає всі варіанти" в результаті останнього "расистського скандалу", джерела наполягають на тому, що віднімання статусу герцога і герцогині Сассекських просто не розглядається.

Раніше покійна королева позбавила свого онука та його дружину титулів Його Королівської Високості, наполягаючи на тому, що вони не можуть використовувати їх у своєму новому комерційному житті.

Нагадаємо, Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини.

Раніше біограф Меган Маркл назвав імена "расистів" у британській королівській родині.