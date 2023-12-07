Принц Гарри заявил, что его заставили отказаться от королевских обязанностей

Принц Гарри. Фото: Кейт Грин/News BBC

Принц Гарри засвидетельствовал на заседании, что Великобритания — "это мой дом" и что его заставили отказаться от королевских обязанностей. Дело о его безопасности сейчас рассматривает Верховный суд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог Сассекский в суде сказал, что его дети не могут "чувствовать себя как дома" в Британии, когда "невозможно обеспечить их безопасность".

В письменном заявлении свидетеля, которое подготовили для судебного иска против Министерства внутренних дел об изменении его мер безопасности во время визита, Гарри отметил, что у него и его жены не было иного выбора. Они были вынуждены покинуть страну в 2020 году.

На слушании в Лондоне адвокат отстаивал мнение, что у него не было возможности выбирать, когда отказывался от работы в королевской семье.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

"Мы, я и моя жена, с большой скорбью были вынуждены отступить от этой роли и покинуть страну в 2020 году. Великобритания — мой дом. Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей и является местом, где я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома так же, как и дом, в котором они сейчас живут в США. Этого не может произойти, если невозможно обеспечить их безопасность, когда они находятся на территории Великобритании", — пояснил принц Гарри.

Суд рассматривает материалы дела и вынесет решение.

Адвокаты принца считают, что его судили несправедливо

Юридические защитники герцога оспаривают решение Исполнительного комитета по защите роялти и общественных деятелей (Ravec) от февраля 2020 года об изменении уровня его государственного обеспечения. Они считают его "незаконным и несправедливым".

Судебные заседания были закрыты, то есть не допускали общественность и прессу из-за конфиденциальных доказательств мер безопасности, которые были задействованы в деле.

Адвокат Гарри Шахид Фатима утверждала перед судом, что к нему относились "менее благосклонно" в решении изменить уровень его личной безопасности. Исполнительный комитет не смог объективно проанализировать риски и рассмотреть влияние атаки на принца.

Принц Гарри и Меган Маркл в документальном фильме Гарри и Меган. Фото: Netflix

Она сказала, что это был первый раз, когда орган решил "отклониться" от политики. Он принял "намного более низкую" процедуру в отношении "важных гарантий".

Правительство Великобритании не соглашается с такими обвинениями, ведь комитет рассмотрел дело Гарри и вынесло то решение, которое было оптимальным на тот момент.

Принц Гарри и его семья не присутствовали на заседании. Они проживают сейчас в Северной Америке. Герцог стремится выиграть суд, чтобы иметь надлежащий уровень государственной безопасности "учитывая угрозы/риски, с которыми он сталкивается".

Напомним, что стало известно, лишит ли король Чарльз ІІІ титулов принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее биограф Меган Маркл назвал имена "расистов" в британской королевской семье.