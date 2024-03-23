Принц Уильям узнал об онкологии Кейт Миддлтон перед похоронами любимого родственника

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принц Уильям отказался от панихиды по своему крестному отцу, королю Греции Константину, из-за того, что его супруга Кейт Миддлтон заболела раком. Отсутствие принца Уэльского на мероприятии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 27 февраля вызвало удивление, но информация о состоянии здоровья принцессы пролила свет на то, почему он остался в стороне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт на "пути выздоровления", поскольку в конце февраля она начала курс химиотерапии. Именно по этой причине Уильям отказался от панихиды по покойному королю Греции Константину. Уильям уже приспособился к своим королевским обязанностям, чтобы уделять еще большее время своей семье после того, как Кейт впервые попала в лондонскую клинику в январе.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Решение Уильяма не посещать мемориальную службу по королю Константину стало неожиданностью в то время, официальной версией назвали "личные причины". Также не пришел его отец, король Чарльз, лечившийся от рака.

Принц Уильям. Фото: Reuters

Вместо этого королева Камилла была старшим членом королевской семьи, а дядя Уильяма, принц Эндрю, также сыграл важную роль, поскольку он привел других членов королевской семьи пешком на службу.

Константин был крестным отцом Уильяма, который звонил греческой королевской семьи, чтобы извиниться за отсутствие.

Принц должен был прочитать Откровение 21:1-7, популярное чтение для похорон, которое начинается стихами "Тогда я увидел новое небо и новую землю".

Напомним, король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее диагноза. А отфотошопленный снимок Кейт Миддлтон возмутил ее фанатов.