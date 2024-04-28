Принц Вільям розповів улюблений жарт принцеси Шарлотти — деталі

Принц Вільям розсекретив, який жарт обожнює принцеса Шарлотта
Принц Уельський Вільям вже повернувся до своїх королівських обовʼязків після тривалої "відпустки" через хворобу дружини Кейт Міддлтон. Майбутній монарх перебував у Норфолку на великодніх канікулах. Він зізнався, який жарт полюбляє його донька.
Про це пише People.
Принц Вільям розповів про улюблений жарт Шарлотти
Майбутній король Великої Британії відвідав середню школу церкви Святого Михайла в Англії в Сендвеллі, щоб почути про їхні ініціативи щодо психічного здоров’я.
Під час заходу принца попросили розповісти "татовий жарт" і він зізнався, що в його доньки є улюблена кумедна історія.
"Я думаю, що я розповім жарт, який зараз є улюбленим жартом Шарлотти, який вона мені постійно розповідає", — сказав Вільям учням,
"Тук-тук", — почав багатодітний батько.
"Хто там?" — хором відповіли школярі.
"Корова, що перебиває", — продовжив принц Вільям.
"Кого перебиває корова?" — запитали діти.
"Му!" — відповів принц і школярі засміялись.
Нагадаємо, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон захворіла онкологією. Він дізнався про це у важкий момент життя. Однак, вже повернувся до своїх державних обов'язків — допоміг волонтерам.
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