Принц Вільям розповів улюблений жарт принцеси Шарлотти — деталі

Принцеса Шарлотта. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Принц Уельський Вільям вже повернувся до своїх королівських обовʼязків після тривалої "відпустки" через хворобу дружини Кейт Міддлтон. Майбутній монарх перебував у Норфолку на великодніх канікулах. Він зізнався, який жарт полюбляє його донька.

Про це пише People.

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Принц Вільям розповів про улюблений жарт Шарлотти

Майбутній король Великої Британії відвідав середню школу церкви Святого Михайла в Англії в Сендвеллі, щоб почути про їхні ініціативи щодо психічного здоров’я.

Під час заходу принца попросили розповісти "татовий жарт" і він зізнався, що в його доньки є улюблена кумедна історія.

"Я думаю, що я розповім жарт, який зараз є улюбленим жартом Шарлотти, який вона мені постійно розповідає", — сказав Вільям учням,

"Тук-тук", — почав багатодітний батько.

"Хто там?" — хором відповіли школярі.

"Корова, що перебиває", — продовжив принц Вільям.

"Кого перебиває корова?" — запитали діти.

"Му!" — відповів принц і школярі засміялись.

Принцеса Шарлотта. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Нагадаємо, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон захворіла онкологією. Він дізнався про це у важкий момент життя. Однак, вже повернувся до своїх державних обов'язків — допоміг волонтерам.