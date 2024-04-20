Принц Вільям вперше з'явився на людях після діагнозу Кейт Міддлтон

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям пообіцяв "доглядати" за принцесою Уельською, коли вперше з'явився на публіці, після того, як місяць тому вона заявила про рак. 41-річний принц Уельський допоміг завантажувати їжу та готувати на кухні благодійної організації з розподілу їжі Surplus to Supper у Санбері на Темзі.

Про це пише Daily Mail.

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​Принц Вільям прибув у фудбанк у крикетному клубі Санбері. Усередині принц побачив, як волонтери сортували смаколики, мило, засоби для миття рук. Принц також допомагав на кухні шеф-кухарю Маріо Колфайту, який готував болоньєзе, запіканку з ковбасами.

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Принц Вільям під час благодійного заходу. Фото: Reuters

Їжа, яку він зробив як жест підтримки благодійної організації, має бути доставлена в Hampton Hub, де є продовольчий банк.

Принц Вільям проводив великодні канікули з Кейт та їхніми дітьми, 10-річним принцом Джорджем, восьмирічною принцесою Шарлоттою та п’ятирічним принцом Луї. Принцесі Уельській потрібен час, щоб відновитися від "профілактичної" хіміотерапії, хворобу виявили під час серйозної операції на черевній порожнині на початку цього року.

У своєму зверненні до нації, оголосивши, що у неї діагностовано рак, Кейт розповіла, що це були "неймовірно важкі кілька місяців" для її родини, але вона "здорова і стає сильнішою з кожним днем".

Нагадаємо, стало відомо, як діти Кейт Міддлтон сприйняли її діагноз. А раніше ми писали, хто надихнув Кейт Міддлтон розповісти про важкий діагноз.