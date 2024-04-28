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Принц Уильям рассекретил, какую шутку обожает принцесса Шарлотта

28 апреля 2024 21:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Принц Уильям рассказал любимую шутку принцессы Шарлотты.
Принцесса Шарлотта. Фото: instagram/princeandprincessofwales
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Принц Уэльский Уильям уже вернулся к своим королевским обязанностям после длительного "отпуска" из-за болезни жены Кейт Миддлтон. Будущий монарх находился в Норфолке на пасхальных каникулах. Он рассказал, какую шутку любит его дочка.

Об этом пишет People.

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Будущий король Великобритании посетил среднюю школу церкви Святого Михаила в Англии в Сэндвелле, чтобы услышать их инициативы по психическому здоровью.

Во время мероприятия принца попросили рассказать "папскую шутку" и он признался, что у его дочери есть любимая забавная история.

"Я думаю, что я расскажу шутку, которая сейчас является любимой шуткой Шарлотты, которую она мне постоянно рассказывает", — сказал Уильям ученикам,

"Тук-тук", — начал многодетный отец.

"Кто там?" — хором ответили школьники.

"Перебивающая корова", — продолжил принц Уильям.

"Кого перебивает корова?" — спросили дети.

"Му!" — ответил принц и школьники засмеялись.

Принцесса Шарлотта. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Шарлотта. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Напомним, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон заболела онкологией. Он узнал об этом в трудный момент жизни. Однако уже вернулся к своим государственным обязанностям — помог волонтерам.

Кейт Миддлтон
семья
принц Уильям
королевская семья
Великобритания

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