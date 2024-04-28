Принц Уильям рассказал любимую шутку принцессы Шарлотты.

Принц Уильям рассекретил, какую шутку обожает принцесса Шарлотта
Принц Уэльский Уильям уже вернулся к своим королевским обязанностям после длительного "отпуска" из-за болезни жены Кейт Миддлтон. Будущий монарх находился в Норфолке на пасхальных каникулах. Он рассказал, какую шутку любит его дочка.
Об этом пишет People.
Принц Уильям признался, какую шутку повторяет его дочь Шарлотту
Будущий король Великобритании посетил среднюю школу церкви Святого Михаила в Англии в Сэндвелле, чтобы услышать их инициативы по психическому здоровью.
Во время мероприятия принца попросили рассказать "папскую шутку" и он признался, что у его дочери есть любимая забавная история.
"Я думаю, что я расскажу шутку, которая сейчас является любимой шуткой Шарлотты, которую она мне постоянно рассказывает", — сказал Уильям ученикам,
"Тук-тук", — начал многодетный отец.
"Кто там?" — хором ответили школьники.
"Перебивающая корова", — продолжил принц Уильям.
"Кого перебивает корова?" — спросили дети.
"Му!" — ответил принц и школьники засмеялись.
Напомним, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон заболела онкологией. Он узнал об этом в трудный момент жизни. Однако уже вернулся к своим государственным обязанностям — помог волонтерам.
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