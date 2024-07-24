Скільки заробляє принц Вільям 

Принц Вільям. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Принц Вільям почав заробляти більше після коронації свого батька Чарльза. До нього перейшли титули і тепер його дохід становить більше 30 мільйонів доларів.

Про це пише Page Six.

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Принц Вільям успадкував від батька герцогство Корнуольське — маєток, який приніс йому інвестиції у розмірі 23,6 мільйона фунтів стерлінгів (30,4 мільйона доларів США). Також майбутній монарх отримав і титул герцога.

Принц Вільям гуляє землями герцогства Корнуольського. Фото: duchyofcornwall.org

Окрім того, як відданий футбольний уболівальник, принца Вільяма наділили титулом патрона Футбольної асоціації. Раніше його мала королева Єлизавета II. Ця асоціація курує чоловічі та жіночі професійні, молодіжні та інвалідні футбольні команди Англії.

Герцогство Корнуольське. Фото: duchyofcornwall.org

Також Вільям отримав повноваження щодо Благодійної організації Валлійської гвардії та Королівської сільськогосподарської асоціації Корнуолла, а також був призначений президентом Асоціації Хреста Вікторії та Джорджа. Остання — надає найвищу військову відзнаку цивільним особам і військовослужбовцям.

Втім, принц відмовився від свого звання президента Fields in Trust — організація, яка захищає парки та зелені зони по всій Великобританії.

Герцогство Корнуольське успадкував принц Гаррі. Фото: duchyofcornwall.org

Маєток в герцогстві оцінюється в понад 1 мільярд доларів і був заснований у 1337 році королем Едуардом III. Має площу 530 кілометрів квадратних землі по всій території Сполученого Королівства, яке включає понад 20 округів.

Нагадаємо, принц Джордж має мільярдні статки в свої юні 11 років. Також астролог зізналась, яким королем стане сил принца Вільяма.