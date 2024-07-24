Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Принц Вільям став заробляти більше після коронації батька — відомі суми та обов'язки arrow

Принц Вільям став заробляти більше після коронації батька — відомі суми та обов'язки

24 липня 2024 10:40
Антоніна Завадська - Редактор
Скільки заробляє принц Вільям — деталі
Принц Вільям. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антоніна Завадська - Редактор

Принц Вільям почав заробляти більше після коронації свого батька Чарльза. До нього перейшли титули і тепер його дохід становить більше 30 мільйонів доларів.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Скільки заробляє принц Вільям 

Принц Вільям успадкував від батька герцогство Корнуольське — маєток, який приніс йому інвестиції у розмірі 23,6 мільйона фунтів стерлінгів (30,4 мільйона доларів США). Також майбутній монарх отримав і титул герцога. 

Принц Вільям гуляє землями герцогства Корнуольського. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Принц Вільям гуляє землями герцогства Корнуольського. Фото: duchyofcornwall.org

Окрім того, як відданий футбольний уболівальник, принца Вільяма наділили титулом патрона Футбольної асоціації. Раніше його мала королева Єлизавета II. Ця асоціація курує чоловічі та жіночі професійні, молодіжні та інвалідні футбольні команди Англії.

герцогство Корнуольське
Герцогство Корнуольське. Фото: duchyofcornwall.org

Також Вільям отримав повноваження щодо Благодійної організації Валлійської гвардії та Королівської сільськогосподарської асоціації Корнуолла, а також був призначений президентом Асоціації Хреста Вікторії та Джорджа. Остання — надає найвищу військову відзнаку цивільним особам і військовослужбовцям.

Втім, принц відмовився від свого звання президента Fields in Trust — організація, яка захищає парки та зелені зони по всій Великобританії.

Герцогство Корнуольське успадкував принц Гаррі. Фото: duchyofcornwall.org
Герцогство Корнуольське успадкував принц Гаррі. Фото: duchyofcornwall.org

Маєток в герцогстві оцінюється в понад 1 мільярд доларів і був заснований у 1337 році королем Едуардом III. Має площу 530 кілометрів квадратних землі по всій території Сполученого Королівства, яке включає понад 20 округів.

Нагадаємо, принц Джордж має мільярдні статки в свої юні 11 років. Також астролог зізналась, яким королем стане сил принца Вільяма.

зарплати гроші принц Вільям король Чарльз ІІІ королівська родина Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу