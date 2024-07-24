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Принц Уильям стал зарабатывать больше после коронации отца — известные суммы и обязанности

24 июля 2024 10:40
Антонина Завадская - Редактор
Сколько зарабатывает принц Уильям.
Принц Уильям. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антонина Завадская - Редактор

Принц Уильям начал зарабатывать больше после коронации своего отца Чарльза. К нему перешли титулы, и теперь его доход становится более 30 миллионов долларов.

Об этом пишет Page Six.

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Принц Уильям унаследовал от отца герцогство Корнуольское — имение, принесшее ему инвестиций в размере 23,6 миллиона фунтов стерлингов (30,4 миллиона долларов США). Также будущий монарх получил и титул герцога.

Принц Уильям гуляет по землям герцогства Корнуольского. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Принц Уильям гуляет по землям герцогства Корнуольского. Фото: duchyofcornwall.org

Кроме того, как преданный футбольный болельщик, принца Уильяма наделили титулом патрона Футбольной ассоциации. Раньше его имела королева Елизавета II. Эта ассоциация курирует мужские и женские профессиональные, молодежные и инвалидные футбольные команды Англии.

герцогство Корнуольское
Герцогство Корнуольское. Фото: duchyofcornwall.org

Также Уильям получил полномочия по Благотворительной организации Валлийской гвардии и Королевской сельскохозяйственной ассоциации Корнуолла, а также был назначен президентом Ассоциации Креста Виктории и Джорджа. Последняя — придает высшее военное отличие гражданским лицам и военнослужащим.

Однако, принц отказался от своего звания президента Fields in Trust — организация, защищающая парки и зеленые зоны по всей Великобритании.

Корнуольское герцогство унаследовал принц Гарри. Фото: duchyofcornwall.org
Корнуольское герцогство унаследовал принц Гарри. Фото: duchyofcornwall.org

Имение в герцогстве оценивается более чем в 1 миллиард долларов и было основано в 1337 году королем Эдуардом III. Обладает площадью 530 квадратных километров земли по всей территории Соединенного Королевства, которое включает более 20 округов.

Напомним, принц Джордж имеет миллиардное состояние в свои юные 11 лет. Также астролог признался, каким королем станет сил принца Уильяма.

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