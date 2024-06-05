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Штучний інтелект приголомшив виглядом королівської родини Великої Британії через 30 років

5 червня 2024 10:02
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Оля Мазур
Редактор
Штучний інтелект приголомшив виглядом королівської родини Великої Британії через 30 років
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Французькі журналісти Paris Match за допомогою штучного інтелекту показали, який виглядат може мати королівська родина Великої Британії у майбутньому. На фото зображені принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Джордж та принцеса Шарлотта у тому вигляді, в якому їх уявляють у найближчі десятиліття.

Про це пише Daily Mail.

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Штучний інтелект показав, що принц Вільям стане королем, але потім зречеться престолу в 2049 році, щоб поступитися місцем своєму старшому синові Джорджу. Французи припускають, що король Георг VII буде коронований у 2050 році, що зробить Кейт новою королевою-матір’ю.

 

Кейт Міддлтон. Фото: AUTRE
Кейт Міддлтон. Фото: AUTRE

 

Король Вільям. Фото: AUTRE
Король Вільям. Фото: AUTRE

 

Кореспондент журналу П’єррік Гейс пише: "Волинка більше не лунає щоранку під вікнами Букінгемського палацу. Багатовікова традиція, така дорога Єлизаветі II, не пережила Карла III. У своєму ліжку Георг VII розплющує очі від перших будильника свого iPhone 45. Ледве прокинувшись, ще не зробивши зачіски, короля кличуть сповіщення: "Настав час, мілорде, опублікувати перше селфі за день". Відтепер суверен повинен щогодини документувати свій день у соціальних мережах, щоб задовольнити своїх підписників...ну, своїх підданих".

 

Король Вільям з сином принцом Джорджем. Фото: AUTRE
Король Вільям з сином принцом Джорджем. Фото: AUTRE

 

Штучний інтелект показав, що принц Гаррі повернувся додому у Великобританію після того, як його кинула Меган, яка розлучилася із ним, щоб вийти заміж за сенатора, який став президентом США.

Герцог Сассекський зображений із сивим волоссям, на створеному штучним інтелектом зображенні, яке, здається, містить риси обличчя його батька. Вважається, що він проводить дні, доглядаючи за садами Хайгроув-хаус у Глостерширі.

 

Принц Гаррі. Фото: AUTRE
Принц Гаррі. Фото: AUTRE

 

Французи бачать, що Сполучене Королівство розпадається на окремі нації, залишаючи Англію на самоті з крихітним Тувалу в Тихому океані, єдиною країною Співдружності, яка зберігає монарха як главу держави.

У 2046 році принцеса Шарлотта виходить заміж за "принца" Гастона Луї Антуана Марі Орлеанського, який народився в 2009 році і, в очах невеликої групи французьких роялістів "орлеаністів", є законним спадкоємцем їхнього престолу як нащадок Луї Філіпа І.

Це, як припускає Paris Match, означає, що французька та англійська корони можуть об’єднатися після довгих століть розділення.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект оголосив перший конкурс краси. А принц Вільям вперше з'явився на людях після оприлюднення діагнозу Кейт Міддлтон.

королівська родина
Кейт Міддлтон
принц Вільям
принц Гаррі

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