Высадка королевской семьи в Нормандии – встреча с Зеленским, Байденом и Макроном

Принц Уэльский Уильям и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В среду, 6 мая, многие мировые политические лидеры прилетели во Францию. Так, в частности, в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны приняли члены королевской семьи Великобритании.

Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет фотографии с мероприятия, которое посетил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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Во Францию на торжества и встречи с ветеранами Второй мировой войны приехали король Чарльз III с супругой, королевой Камиллой, а также принц Уэльский, Уильям (первый в очереди на престол). Знаменитая тройка разделилась.

Сначала муж онкобольной Кейт Миддлтон провел время с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и пообщался со свидетелями высадки в Нормандии.

Принц Уильям (справа) и Джастин Трюдо. Фото: Reuters

Принц Уильям с ветеранами Второй мировой войны. Фото: Reuters

Впоследствии принц Уильям присоединился к официальной церемонии. Там он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также старший брат принца Гарри пожал руку президенту США Джо Байдену.

Принц Уильям и Владимир Зеленский в Нормандии. Фото: Reuters

Принц Уильям и Джо Байден в Нормандии. Фото: Reuters

Что касается Чарльза III и Камиллы, они провели время на побережье вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди этой страны Брижит Макрон. Король Великобритании был в военной форме, женщины выбрали платья в светлых тонах. Камилла дополнила образ элегантной шляпой.

Король Чарльз III и Камилла с Макронами в Нормандии. Фото: Reuters

Король Чарльз III и Камилла в Нормандии. Фото: Reuters

Отметим, что высадка союзников в Нормандии позволила развернуть их наступление в Европе, потеснить немецкие войска на западном фронте и начать операцию в сторону Берлина. Менее чем через год режим Адольфа Гитлера капитулировал.

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