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Принц Уильям и Зеленский пожали руки, а Чарльз с Камиллой встретились с Макронами — фото

6 июня 2024 20:58
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Стас Кожушко
Редактор
Высадка королевской семьи в Нормандии – встреча с Зеленским, Байденом и Макроном
Принц Уэльский Уильям и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В среду, 6 мая, многие мировые политические лидеры прилетели во Францию. Так, в частности, в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны приняли члены королевской семьи Великобритании.

Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет фотографии с мероприятия, которое посетил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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Члены королевской семьи в Нормандии

Во Францию на торжества и встречи с ветеранами Второй мировой войны приехали король Чарльз III с супругой, королевой Камиллой, а также принц Уэльский, Уильям (первый в очереди на престол). Знаменитая тройка разделилась.

Сначала муж онкобольной Кейт Миддлтон провел время с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и пообщался со свидетелями высадки в Нормандии.

Уильям и Трюдо
Принц Уильям (справа) и Джастин Трюдо. Фото: Reuters
Принц Уильям ветераны
Принц Уильям с ветеранами Второй мировой войны. Фото: Reuters

Впоследствии принц Уильям присоединился к официальной церемонии. Там он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также старший брат принца Гарри пожал руку президенту США Джо Байдену.

Принц Уильям и Владимир Зеленский
Принц Уильям и Владимир Зеленский в Нормандии. Фото: Reuters
Принц Уильям и Джо Байден
Принц Уильям и Джо Байден в Нормандии. Фото: Reuters

Что касается Чарльза III и Камиллы, они провели время на побережье вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди этой страны Брижит Макрон. Король Великобритании был в военной форме, женщины выбрали платья в светлых тонах. Камилла дополнила образ элегантной шляпой.

Чарльз и Камилла в Нормандии с Макронами
Король Чарльз III и Камилла с Макронами в Нормандии. Фото: Reuters
Чарльз и Камилла в Нормандии
Король Чарльз III и Камилла в Нормандии. Фото: Reuters

Отметим, что высадка союзников в Нормандии позволила развернуть их наступление в Европе, потеснить немецкие войска на западном фронте и начать операцию в сторону Берлина. Менее чем через год режим Адольфа Гитлера капитулировал.

Ранее мы писали, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект ошеломил видом королевской семьи Великобритании через 30 лет.

Королева Камилла
Владимир Зеленский
королевская семья
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
Джо Байден

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