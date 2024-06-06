Высадка королевской семьи в Нормандии – встреча с Зеленским, Байденом и Макроном

Принц Уильям и Зеленский пожали руки, а Чарльз с Камиллой встретились с Макронами — фото
В среду, 6 мая, многие мировые политические лидеры прилетели во Францию. Так, в частности, в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны приняли члены королевской семьи Великобритании.
Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет фотографии с мероприятия, которое посетил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
Члены королевской семьи в Нормандии
Во Францию на торжества и встречи с ветеранами Второй мировой войны приехали король Чарльз III с супругой, королевой Камиллой, а также принц Уэльский, Уильям (первый в очереди на престол). Знаменитая тройка разделилась.
Сначала муж онкобольной Кейт Миддлтон провел время с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и пообщался со свидетелями высадки в Нормандии.
Впоследствии принц Уильям присоединился к официальной церемонии. Там он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также старший брат принца Гарри пожал руку президенту США Джо Байдену.
Что касается Чарльза III и Камиллы, они провели время на побережье вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди этой страны Брижит Макрон. Король Великобритании был в военной форме, женщины выбрали платья в светлых тонах. Камилла дополнила образ элегантной шляпой.
Отметим, что высадка союзников в Нормандии позволила развернуть их наступление в Европе, потеснить немецкие войска на западном фронте и начать операцию в сторону Берлина. Менее чем через год режим Адольфа Гитлера капитулировал.
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