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Принц Вільям залишає онкохвору Кейт Міддлтон вдома заради королівських справ

9 травня 2024 22:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Принц Вільям повертається до королівських обов'язків і залишає Кейт Міддлтон вдома — деталі
Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Коли принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила світу про свою хворобу, її чоловік принц Вільям мінімізував свої королівські обов'язки. Він хотів більше час приділити своїй сім'ї. Однак нині повноцінно повертається до роботи.

Про це пише видання Hello!

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Принц Вільям повертається до королівських обов'язків

Схоже, що одужання Кейт Міддлтон йде за планом, адже її чоловік вже вирішив більше працювати. Принц Вільям вже відвідав кілька заходів і планує збільшити своє навантаження.

Поки Кетрін залишається у Віндзорі, її чоловік ухвалив рішення ненадовго поїхати з дому. Він відвідає кілька заходів.

Він вже здійснив свій перший офіційний візит до Корнуолла і на острови Сіллі від того часу, як став герцогом Корнуолським. Принц побував на місці, де побудують  перший у герцогстві Корнуолл житловий комплекс для безпритульних.

"Захоплююче думати, що це буде місце першого в історії інноваційного житлового проєкту герцогства Корнуолл", — написав Вільям.

Пізніше поїхав на пляж Фістрал, де зустрівся з організаціями, які дбають про цю територію.

"Яскравий день на пляжі Фістрал, який присвятив безпеці наших берегів цього літа", — додав принц.

Наступного дня він вирушить на острови Сіллі, в гавань Святої Марії, яка перебуває у віданні герцогства. У його планах — поспілкуватися з операторами порту, перш ніж відвідати громадську лікарню.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям ніжно привітали свою доньку з днем народження. Також принц Гаррі приїхав до Великої Британії без своєї дружини.

Меган Маркл
хвороба
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія
онкологія

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