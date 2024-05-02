Принцеса Шарлотта святкує день народження — фото

Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцеса Шарлотта 2 травня святкує свій дев'ятий день народження. Батьки Кейт Міддлтон і принц Вільям зворушливо привітали донечку зі святом.

Відповідний допис був опублікований на сторінці герцогів Уельських в Instagram.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали донечку із днем народження

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим фото принцеси Шарлотти та привітали її із днем народження.

На фото видно, як принцеса Шарлотта з посмішкою позує перед камерою. Іменинниця вдягнена в бордовий кардиган, синій джемпер та джинсову спідницю. Донька герцогів Уельських продемонструвала шикарне довге та біляве волосся.

"З дев'ятим днем народження, принцесо Шарлотта! Дякую за всі добрі повідомлення сьогодні. Принцеса Уельська", — написали Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Третя в черзі на престол принцеса Шарлотта відвідує приватну школу Lambrook School поблизу Аскота в Беркширі. Дівчинка любить танці, а особливо балет і чечітку.

Принцеса є більш смілива та впевнена у собі порівняно зі своїм старшим братом принцом Джорджем. Кейт якось зізналася, що її донька є "головною" в родині.

Раніше дівчинка нагадувала Джорджу вклонитися труні їхньої покійної прабабусі Єлизавети II на похороні, а також стримувала принца Луї під час винесення прапора. Вона поклала свою руку на його руку, щоб заспокоїти у натовпі.

Нагадаємо, принц Вільям повідомив, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.