Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Принцесі Шарлотті дев'ять — Кейт Міддлтон і принц Вільям замилували мережу світлиною доньки arrow

Принцесі Шарлотті дев'ять — Кейт Міддлтон і принц Вільям замилували мережу світлиною доньки

2 травня 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принцеса Шарлотта святкує день народження — фото
Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцеса Шарлотта 2 травня святкує свій дев'ятий день народження. Батьки Кейт Міддлтон і принц Вільям зворушливо привітали донечку зі святом.

Відповідний допис був опублікований на сторінці герцогів Уельських в Instagram.

Читайте також:

Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали донечку із днем народження

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим фото принцеси Шарлотти та привітали її із днем народження.

На фото видно, як принцеса Шарлотта з посмішкою позує перед камерою. Іменинниця вдягнена в бордовий кардиган, синій джемпер та джинсову спідницю. Донька герцогів Уельських продемонструвала шикарне довге та біляве волосся.

"З дев'ятим днем народження, принцесо Шарлотта! Дякую за всі добрі повідомлення сьогодні. Принцеса Уельська", — написали Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Третя в черзі на престол принцеса Шарлотта відвідує приватну школу Lambrook School поблизу Аскота в Беркширі. Дівчинка любить танці, а особливо балет і чечітку.

Принцеса є більш смілива та впевнена у собі порівняно зі своїм старшим братом принцом Джорджем. Кейт якось зізналася, що її донька є "головною" в родині.

Раніше дівчинка нагадувала Джорджу вклонитися труні їхньої покійної прабабусі Єлизавети II на похороні, а також стримувала принца Луї під час винесення прапора. Вона поклала свою руку на його руку, щоб заспокоїти у натовпі.

Нагадаємо, принц Вільям повідомив, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.

Великобританія
свята
діти
Кейт Міддлтон
День народження
привітання
принц Вільям
королівська родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри