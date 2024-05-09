Принц Уильям возвращается к королевским обязанностям и покидает Кейт Миддлтон дома.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Когда принцесса Уэльска Кейт Миддлтон сообщила миру о своей болезни, ее муж принц Уильям минимизировал свои королевские обязанности. Он хотел больше времени уделять своей семье. Однако сейчас полноценно возвращается к работе.

Об этом пишет издание Hello!

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Похоже, что выздоровление Кейт Миддлтон идет по плану, ведь ее муж уже решил больше работать. Принц Уильям уже посетил несколько мероприятий и планирует еще увеличить свою нагрузку.

Пока Кэтрин остается в Виндзоре, ее муж принял решение ненадолго уехать из дома. Он посетит несколько мероприятий.

Он уже совершил свой первый официальный визит в Корнуолл и на острова Силли с тех пор, как стал герцогом Корнуолским. Принц побывал на месте, где построят первый в герцогстве Корнуолл жилой комплекс для бездомных.

"Увлекательно думать, что это будет место первого в истории инновационного жилищного проекта герцогства Корнуолл", — написал Уильям.

Позже поехал на пляж Фистрал, где встретился с организациями, заботящимися об этой территории.

"Яркий день на пляже Фистрал, посвятивший безопасности наших берегов этим летом", — добавил принц.

На следующий день он отправится на острова Силли, в гавань Святой Марии, находящейся в ведении герцогства. В его планах пообщаться с операторами порта, прежде чем посетить общественную больницу.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям нежно поздравили свою дочь с днем рождения. Также принц Гарри приехал в Великобританию без своей жены.