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Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля

6 июня 2024 11:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Trooping the Color.
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Гарри и Меган Маркл не будут участвовать в Trooping the Color в Лондоне. Их не пригласили на мероприятие, приуроченное ко дню рождения онкобольного короля Чарльза.

Об этом пишет People.

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Недавно принц Гарри приехал в Лондон, чтобы встретиться со своим отцом, однако не получилось. Ему предложили остаться в королевской резиденции, впрочем, он отклонил это приглашение из "размышлений безопасности".

В настоящее время принца Гарри и Меган Маркл снова не пригласили на торжество по случаю дня рождения короля Чарльза. В прошлом году их тоже не звали.

Герцоги Сассекские пока никак не прокомментировали эту информацию.

Впервые Меган и Гарри вместе посетили Trooping the Color в 2018 году. Позже снова появились на балконе Букингемского дворца 2019 года, через несколько недель после рождения первенца Арчи.

Следующие годы из-за пандемии коронавируса мероприятие было сокращено, а уже в 2022 году королевская пара не имела счастья попасть на балкон. Они наблюдали за этим событием вместе с другими членами королевской семьи, которые не работают, из окна.

Напомним, Кейт Миддлтон может не вернуться в свои королевские обязанности. Стало известно, как будет выглядеть королевская семья через 30 лет.

королевская семья
Великобритания
онкология
король Чарльз ІІІ
принц Гарри
Меган Маркл

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