Принца Гаррі та Меган Маркл присоромили за фото з політиком-антироялістом

Принц Гаррі, Меган Маркл і прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс. Фото: MEGA

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують відвідувати вечірки, поки їхня невістка Кейт Міддлтон лежить у лікарні. Цього разу вони завітали на прем'єру фільму про Боба Марлі і втрапили у скандал.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі та Меган Маркл зробили фото з антимонархістом

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл завітали на прем'єру нового фільму про Боба Марлі "Одна любов".

На червоному хіднику вони зробили усміхнену світлину з активним політиком-антимонархістом. Принц Гаррі мав радісний вигляд, коли стояв поруч з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом, який виступає за відділення від Співдружності. Також королівська пара потисла руку політику.

Герцога та герцогиню Сассекських вже назвали "нечутливими", адже вони вже вдруге прийшли на вечірку у той момент, коли їхня невістка Кейт і батько Чарльз ІІІ лікуються від хвороб. Окрім цього, королівська пара вже втрапила у політичний скандал через фото з цим антимонархістом.

Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі фільму. Фото: BackGrid

Раніше Ендрю Голнесс заявив принцу Вільяму і Кейт Міддлтон, що вони не будуть королем та королевою його острівної держави.

Прем'єр вже давно критикує відносини Ямайки зі Співдружністю націй і британською монархією. Він ще у 2022 році оголосив, що його країна планує стати незалежною. Голнесс хоче прийняти Конституцію Ямайки, яка зробить її республікою.

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс з дружиною та принцом Вільямом з Кейт Міддлтон. Фото: PA

Очікувалося, що зміни в конституції країни будуть завершені до червня 2024 року, але уряд зіткнувся з затримками на тлі дискусій щодо того, яку посаду представлятиме новий голова держави.

На даний момент не відомо, коли Ямайка стане руспублікою, проте вони активно цього прагнуть.

Раніше принц Гаррі пожартував з актором, який танцював з його матір'ю.

Також Принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.