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Принца Гаррі та Меган Маркл присоромили за фото з політиком-антироялістом

24 січня 2024 21:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Принца Гаррі та Меган Маркл присоромили за фото з політиком-антироялістом
Принц Гаррі, Меган Маркл і прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс. Фото: MEGA
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують відвідувати вечірки, поки їхня невістка Кейт Міддлтон лежить у лікарні. Цього разу вони завітали на прем'єру фільму про Боба Марлі і втрапили у скандал.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі та Меган Маркл зробили фото з антимонархістом 

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл завітали на прем'єру нового фільму про Боба Марлі "Одна любов".

На червоному хіднику вони зробили усміхнену світлину з активним політиком-антимонархістом. Принц Гаррі мав радісний вигляд, коли стояв поруч з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом, який виступає за відділення від Співдружності. Також королівська пара потисла руку політику.

Герцога та герцогиню Сассекських вже назвали "нечутливими", адже вони вже вдруге прийшли на вечірку у той момент, коли їхня невістка Кейт і батько Чарльз ІІІ лікуються від хвороб. Окрім цього, королівська пара вже втрапила у політичний скандал через фото з цим антимонархістом. 

Prince Harry and Meghan Markle at the red carpet premiere for the Bob Marley film last night
Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі фільму. Фото: BackGrid

Раніше Ендрю Голнесс заявив принцу Вільяму і Кейт Міддлтон, що вони не будуть королем та королевою його острівної держави.

Прем'єр вже давно критикує відносини Ямайки зі Співдружністю націй і британською монархією. Він ще у 2022 році оголосив, що його країна планує стати незалежною. Голнесс хоче прийняти Конституцію Ямайки, яка зробить її республікою.

The Prime Minister of Jamaica, Andrew Holness and his wife Juliet with the Duke and Duchess of Cambridge
Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс з дружиною та принцом Вільямом з Кейт Міддлтон. Фото: PA

Очікувалося, що зміни в конституції країни будуть завершені до червня 2024 року, але уряд зіткнувся з затримками на тлі дискусій щодо того, яку посаду представлятиме новий голова держави.

На даний момент не відомо, коли Ямайка стане руспублікою, проте вони активно цього прагнуть.

Раніше принц Гаррі пожартував з актором, який танцював з його матір'ю.

Також Принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.

принц Гаррі
Меган Маркл
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Кейт Міддлтон
принц Вільям
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королівська родина
Велика Британія

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