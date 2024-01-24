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Принца Гарри и Меган Маркл пристыдили за фото с политиком-антироялистом

24 января 2024 21:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Принца Гарри и Меган Маркл пристыдили за фото с политиком-антироялистом
Принц Гарри, Меган Маркл и премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Фото: MEGA
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают посещать вечеринки, пока их невестка Кейт Миддлтон лежит в больнице. На этот раз они посетили премьеру фильма о Бобе Марли и попали в скандал.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри и Меган Маркл сделали фото с антимонархистом

Принц Гарри и его жена Меган Маркл пришли на премьеру нового фильма о Бобе Марли "Одна любовь".

На красной дорожке они сделали улыбающееся фото с активным политиком-антимонархистом. Принц Гарри выглядел радостным, когда стоял рядом с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом, выступающим за отделение от Содружества. Также королевская пара пожала политику руку.

Герцога и герцогиню Сассекских уже назвали "нечувствительными", ведь они уже во второй раз пришли на вечеринку в тот момент, когда их невестка Кейт и отец Чарльз ІІІ лечатся от болезней. Кроме того, королевская пара также попала в политический скандал из-за фото с этим антимонархистом.

Prince Harry and Meghan Markle в červenом карпете premiere для Bob Marley film night
Меган Маркл и принц Гарри на премьере фильма. Фото: BackGrid

Ранее Эндрю Холнесс заявил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, что они не будут королем и королевой его островного государства.

Премьер уже давно критикует отношения Ямайки с Содружеством наций и британской монархией. Он еще в 2022 году объявил, что его страна намерена стать независимой. Холнесс хочет принять Конституцию Ямайки, которая сделает ее республикой.

Prime Minister of Jamaica, Andrew Holness and его wife Juliet with Duke and Duchess Cambridge
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс женой и принцем Уильямом из Кейт Миддлтон. Фото: PA

Ожидалось, что изменения в конституции страны будут завершены к июню 2024 года, но правительство столкнулось с задержками на фоне дискуссий о том, какую должность будет представлять новый глава государства.

На данный момент неизвестно, когда Ямайка станет республикой, однако они активно этого стремятся.

Ранее принц Гарри пошутил с актером , танцующим с его матерью.

Также Принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.

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королевская семья
Великобритания

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