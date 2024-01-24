Принца Гарри и Меган Маркл пристыдили за фото с политиком-антироялистом

Принц Гарри, Меган Маркл и премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Фото: MEGA

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают посещать вечеринки, пока их невестка Кейт Миддлтон лежит в больнице. На этот раз они посетили премьеру фильма о Бобе Марли и попали в скандал.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри и Меган Маркл сделали фото с антимонархистом

Принц Гарри и его жена Меган Маркл пришли на премьеру нового фильма о Бобе Марли "Одна любовь".

На красной дорожке они сделали улыбающееся фото с активным политиком-антимонархистом. Принц Гарри выглядел радостным, когда стоял рядом с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом, выступающим за отделение от Содружества. Также королевская пара пожала политику руку.

Герцога и герцогиню Сассекских уже назвали "нечувствительными", ведь они уже во второй раз пришли на вечеринку в тот момент, когда их невестка Кейт и отец Чарльз ІІІ лечатся от болезней. Кроме того, королевская пара также попала в политический скандал из-за фото с этим антимонархистом.

Меган Маркл и принц Гарри на премьере фильма. Фото: BackGrid

Ранее Эндрю Холнесс заявил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, что они не будут королем и королевой его островного государства.

Премьер уже давно критикует отношения Ямайки с Содружеством наций и британской монархией. Он еще в 2022 году объявил, что его страна намерена стать независимой. Холнесс хочет принять Конституцию Ямайки, которая сделает ее республикой.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс женой и принцем Уильямом из Кейт Миддлтон. Фото: PA

Ожидалось, что изменения в конституции страны будут завершены к июню 2024 года, но правительство столкнулось с задержками на фоне дискуссий о том, какую должность будет представлять новый глава государства.

На данный момент неизвестно, когда Ямайка станет республикой, однако они активно этого стремятся.

Ранее принц Гарри пошутил с актером , танцующим с его матерью.

Также Принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.