Принцеса Анна повернулась до королівських обов'язків після травми — деталі

Принцеса Анна. Фото: instagram/theroyalfamily

Принцеса Анна одужала і вже повернулась до королівських обов'язків. Вона завітала на національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів.

Про це повідомили в офіційному Instagram.

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Принцеса одужала і повернулась до світських заходів. Вона відвідала національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів, який проводився в Університеті та коледжі Гартпері в Глостері.

Принцеса Анна на чемпіонаті Асоціації верхової їзди для інвалідів. Фото: instagram/theroyalfamily

Цьогоріч RDA відзначає своє 55-річчя, а принцеса є покровителькою цієї організації від листопада 1971 року та вступила на посаду президента у березні 1986 року.

На чемпіонат сестра короля вдягнула сірий костюм зі штанів та двобортного жакета-пальта. На шию додала яскраву хустку і також не забула про значок з логотипом організації.

Принцеса Анна повернулась до королівських обов'язків. Фото: instagram/theroyalfamily

Нагадаємо, що нещодавно принцеса Анна отримала травму та струс мозку після інциденту з конем, який стався в маєтку Геткомб-парк. Деталі інциденту не розповідають, однак сестра короля потрапила до лікарні й пробула там кілька днів. Також принц Гаррі отримав ще одну нагороду.