Принцеса Анна повернулась до королівських обов'язків після травми — деталі

Принцеса Анна вперше вийшла у світ після травми голови
Принцеса Анна одужала і вже повернулась до королівських обов'язків. Вона завітала на національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів.
Про це повідомили в офіційному Instagram.
Принцеса Анна повернулась до роботи після лікарні
Принцеса одужала і повернулась до світських заходів. Вона відвідала національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів, який проводився в Університеті та коледжі Гартпері в Глостері.
Цьогоріч RDA відзначає своє 55-річчя, а принцеса є покровителькою цієї організації від листопада 1971 року та вступила на посаду президента у березні 1986 року.
На чемпіонат сестра короля вдягнула сірий костюм зі штанів та двобортного жакета-пальта. На шию додала яскраву хустку і також не забула про значок з логотипом організації.
Нагадаємо, що нещодавно принцеса Анна отримала травму та струс мозку після інциденту з конем, який стався в маєтку Геткомб-парк. Деталі інциденту не розповідають, однак сестра короля потрапила до лікарні й пробула там кілька днів. Також принц Гаррі отримав ще одну нагороду.
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