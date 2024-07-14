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Принцесса Анна впервые вышла в свет после травмы головы

14 июля 2024 13:20
Антонина Завадская - Редактор
Принцесса Анна вернулась к королевским обязанностям после травмы.
Принцесса Анна. Фото: instagram/theroyalfamily
Антонина Завадская - Редактор

Принцесса Анна выздоровела и вернулась к королевским обязанностям. Она посетила национальный чемпионат Ассоциации верховой езды для инвалидов.

Об этом сообщили в официальном Instagram.

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Принцесса поправилась и вернулась к светским мероприятиям. Она посетила национальный чемпионат Ассоциации верховой езды для инвалидов, который проводился в Университете и колледже Гартпери в Глостере.

Принцесса Анна на чемпионате Ассоциации верховой езды для инвалидов. Фото: instagram/theroyalfamily
Принцесса Анна на чемпионате Ассоциации верховой езды для инвалидов. Фото: instagram/theroyalfamily

В этом году RDA отмечает свое 55-летие, а принцесса является покровительницей этой организации с ноября 1971 года и вступила в должность президента в марте 1986 года.

На чемпионат сестра короля надела серый костюм из штанов и двубортного жакета-пальто. На шею добавила яркий платок и также не забыла о значке с логотипом организации.

Принцесса Анна вернулась к королевским обязанностям. Фото: instagram/theroyalfamily
Принцесса Анна вернулась к королевским обязанностям. Фото: instagram/theroyalfamily

Напомним, что недавно принцесса Анна получила травму и сотрясение мозга после инцидента с конем, который произошел в имении Геткомб-парк. Детали инцидента не рассказывают, однако сестра короля попала в больницу и пробыла там несколько дней. Принц Гарри получил еще одну награду.

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