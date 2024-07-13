Принц Гаррі отримав нагороду на тлі гучного скандалу та згадав про маму

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл з'явилися на церемонії вручення премії ESPY, яка відбулася у кінотеатрі Dolby у Лос-Анджелесі. 39-річний принц Гаррі отримав премію імені Пета Тіллмана, яку названо на честь покійного легендарного гравця НФЛ та рейнджера армії США. Нагорода традиційно вручається "людині, тісно пов'язаній зі спортом, яка служила іншим людям таким чином, що перегукується зі спадщиною Пета Тілмана", а принц Гаррі отримав її за діяльність, пов'язану зі змаганнями для ветеранів Inviсtus Games, засновником яких він є.

Про це пише Daily Mail.

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Присудження цієї нагороди принцу Гаррі раніше викликало безліч суперечок: наприклад, проти цього виступила мати Пета Тіллмана Мері, яка була шокована тим, що нагороду імені її сина вручать "особі, яка викликає суперечності".

"Є люди, які для цієї премії підходять набагато більше. Ці люди не мають грошей, ресурсів, зв'язків або привілеїв, які є у принца Гаррі", — заявила вона.

Її підтримали журналісти, наприклад, Пірс Морган, а також військові, ветерани та інші представники громадськості. Як стверджує близьке до принца джерело, сам Гаррі був засмучений критикою, оскільки вважає, що гідний нагороди. За словами інсайдера, йому "дуже шкода, що є люди, які цього не цінують".

Багато хто рекомендував принцу Гаррі відмовитися від премії на тлі скандалу, але він цього не зробив. Беручи нагороду, він звернувся до матері Тілмана і заявив, що розуміє її тривогу.

"Наш захист спадщини Пета — глибоко особиста справа, яку я поважаю. Зв'язок між матір'ю і сином вічний і долає навіть найважчі втрати. Я виступаю тут не як принц Гаррі, лауреат премії імені Пета Тілмана, а як представник фонду Invictus Games і тисяч ветеранів із більш ніж 20 країн, завдяки яким Invictus Games стали реальністю. Ця нагорода належить їм, а не мені", — сказав він зі сцени.

Останнім часом справи у принца Гаррі та Меган Маркл, які кілька років тому відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до США, йдуть не найкращим чином. Інсайдери стверджують, що незважаючи на спроби Меган потоваришувати зі зірками, вони не користуються популярністю в Голлівуді і швидко втрачають друзів.

За словами джерел, селебріті не хочуть псувати стосунки з королівською сім'єю, з якою Гаррі посварився на тлі численних скандалів. Так, в інтерв'ю Опре Вінфрі Гаррі та Меган звинуватили деяких членів королівської родини в расизмі: нібито хтось із них відпускав коментарі про колір шкіри сина принца Гаррі та Меган Маркл. Пізніше Гаррі розповів про життя у королівській родині у своїх мемуарах "Запасний", чим остаточно зіпсував стосунки з рідними. При цьому ходять чутки, що король Чарльз хотів би налагодити зв'язок із своїми онуками з боку принца Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, принца Гаррі закликали відмовитися від спортивної нагороди. А раніше ми писали, що відповів принц Гаррі на критику щодо його нагорди.