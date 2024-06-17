Тіну Кароль навчали воювати ветерани полку"Азов" — фото

Українська співачка Тіна Кароль на полігоні. Фото: instagram.com/reservist.ua

Популярна співачка Тіна Кароль змінила кутюрні сукні на камуфляж. Вона провела день з ветеранами "Азову" та пройшла військовий вишкіл.

Про це розповіли в Instagram "Резервіст".

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Артистка у камуфляжі доєдналася до ветеранів "Азову". Вона вирішила покращити свої бойові навички. Для себе обрала курс тактичної медицини за протоколом ASM MARCH.

"Ну а що тут дивного? Я громадянка України. Це мій вибір, і це не новина. Свідомо розуміти, що відбувається. Як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. І ми живемо у війні. І я вирішила для себе, що я мушу дізнатися абсолютно все — це тактична медична, це протокол ASM MARCH, поводження зі зброєю, практика зі стрільби та інше", — розповіла співачка.

Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua

Окрім того, навчилась стріляти, використовувати радіозв'язок та бойове узгодження. Спробувала надати допомогу потерпілому — на тренінгу працювала з джгутом та одночасно вправно стріляла у мішень у різних позиціях під наглядом інструктора.

"Для мене було особливою честю спілкуватися та отримати досвід від ветеранів "Азову" і ту честь, і ту відвагу, ту надійність, які транслюють ці хлопці, — захоплює. Я отримала неймовірний досвід і знання", — поділилась враженнями зірка.

Тіна Кароль з військовими. Фото: instagram.com/reservist.ua

Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua

Після проходження курсу військового вишкілу всім учасникам були вручені сертифікати.

Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка вразила звабливим образом у соцмережах.