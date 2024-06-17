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Принцеса перетворилась на воїна — Тіна Кароль навчилась стріляти та рятувати на полі бою

17 червня 2024 20:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Тіну Кароль навчали воювати ветерани полку"Азов" — фото
Українська співачка Тіна Кароль на полігоні. Фото: instagram.com/reservist.ua
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Тіна Кароль змінила кутюрні сукні на камуфляж. Вона провела день з ветеранами "Азову" та пройшла військовий вишкіл. 

Про це розповіли в Instagram "Резервіст".

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Артистка у камуфляжі доєдналася до ветеранів "Азову". Вона вирішила покращити свої бойові навички. Для себе обрала курс тактичної медицини за протоколом ASM MARCH.

"Ну а що тут дивного? Я громадянка України. Це мій вибір, і це не новина. Свідомо розуміти, що відбувається. Як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. І ми живемо у війні. І я вирішила для себе, що я мушу дізнатися абсолютно все — це тактична медична, це протокол ASM MARCH, поводження зі зброєю, практика зі стрільби та інше", — розповіла співачка.

Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua
Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua

Окрім того, навчилась стріляти, використовувати радіозв'язок та бойове узгодження. Спробувала надати допомогу потерпілому — на тренінгу працювала з джгутом та одночасно вправно стріляла у мішень у різних позиціях під наглядом інструктора. 

"Для мене було особливою честю спілкуватися та отримати досвід від ветеранів "Азову" і ту честь, і ту відвагу, ту надійність, які транслюють ці хлопці, — захоплює. Я отримала неймовірний досвід і знання", — поділилась враженнями зірка.

Тіна Кароль з військовими. Фото: instagram.com/reservist.ua
Тіна Кароль з військовими. Фото: instagram.com/reservist.ua
Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua
Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua

Після проходження курсу військового вишкілу всім учасникам були вручені сертифікати.

Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua
Тіна Кароль стріляє. Фото: instagram.com/reservist.ua

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка вразила звабливим образом у соцмережах.

Тіна Кароль
українські зірки
військові навчання
війна
співачка
полк "Азов"

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