Тину Кароль учили воевать ветераны полка "Азов".

Украинская певица Тина Кароль на полигоне. Фото: instagram.com/reservist.ua

Популярная певица Тина Кароль сменила кутюрные платья на камуфляж. Она провела день с ветеранами "Азова" и прошла военное обучение.

Об этом рассказали в Instagram "Резервист".

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Артистка в камуфляже присоединилась к ветеранам "Азова". Она решила улучшить свои боевые навыки. Для себя выбрала курс тактической медицины по протоколу ASM MARCH.

"Ну а что тут странного? Я гражданка Украины. Это мой выбор и это не новость. Сознательно понимать, что происходит. Как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. И мы живем в войне. И я решила для себя, что я должен узнать абсолютно все — это тактическая медицинская, это протокол ASM MARCH, обращение с оружием, практика по стрельбе и другое", — рассказала певица.

Тина Кароль стреляет. Фото: instagram.com/reservist.ua

Кроме того, научилась стрелять, использовать радиосвязь и боевое согласование. Попробовала оказать помощь пострадавшему — на тренинге работала со жгутом и одновременно умело стреляла в мишень в разных позициях под наблюдением инструктора.

"Для меня было особой честью общаться и получить опыт от ветеранов "Азова" и ту честь, и ту отвагу, ту надежность, которые транслируют эти ребята — воодушевляет. Я получила невероятный опыт и знания", 00 поделилась впечатлениями звезда.

Тина Кароль с военными. Фото: instagram.com/reservist.ua

Тина Кароль стреляет. Фото: instagram.com/reservist.ua

После прохождения курса военной выучки всем участникам были вручены сертификаты.

Тина Кароль стреляет. Фото: instagram.com/reservist.ua

Напомним, Тина Кароль со слезами на глазах обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица поразила соблазнительным образом в соцсетях.