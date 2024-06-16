Річниця весілля Тіни Кароль — співачка звернулась до покійного чоловіка

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль звернулася до покійного Євгена Огіра у день їх весілля. Зірка із болем згадала рідну людину, яка пішла з життя через онкологію.

Звернення вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Тіна Кароль звернулась до покійного чоловіка

Відома співачка поділилася світлиною на якій закрила обличчя рукою. Зірка не може стримати сліз через те, що сумує за коханим, життя якого забрала онкологія. Кароль звернулась до покійного чоловіка та пообіцяла йому триматись від сліз розпачу.

"Так, я тримаюся, маленький. І буду, як і обіцяла, хоч і важко. Дякую. Відпустити не можу. Навіки", — написала зірка.

Публікація Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, у 2008 році співачка таємно вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. У подружжя народився син Веніамін, який нині навчається у Великобританії. Чоловік співачки помер 28 квітня 2013 року через рак шлунку.

Співачка Тіна Кароль разом з чоловіком Євгеном Огіром та сином Веніаміном. Фото: телеграм-канал зірки

Нагадаємо, співачка похизувалася стрункою фігурою у спокусливому вбранні. Також вона розповіла, чому її син навчається за кордоном.