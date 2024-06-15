Принц Луи снова озорствовал на Trooping the Color — детали

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, король Чарльз и его внуки. Фото: PA

Принц Луи решил потанцевать, пока ожидал начала церемонии Trooping the Color. Его старшая сестра Шарлотта решила укротить малыша и наругала его.

Об этом пишет Page Six.

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6-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли, когда он подпрыгивал перед началом церемонии. Примечательно, что его 9-летней сестре не понравилась такое поведение. Она укоряла своего младшего брата.

Впрочем, малыш не останавливался. Не скрывал свою незаинтересованность событием. Постоянно возился со шнурком для штор и энергично зевал. И уже по традиции кривлялся, чтобы привлечь к себе внимание репортеров и украсить скучное для него событие.

Принц Луи танцует с мамой Кэтрин, а принцесса Шарлотта ругает его. Фото: BBC

Принц Луи танцует с мамой Кэтрин, а принцесса Шарлотта ругает его. Фото: BBC

Принц Луи играет шнурком. Фото: BBC

Напомним, Кейт Миддлтон впервые появилась на официальном мероприятии королевской семьи после новости об ее онкологии. Также мы рассказывали о лучших платьях принцессы для Trooping the Color.