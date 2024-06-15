Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принцесса Шарлотта ссорилась с непослушным братом на Trooping the Color arrow

Принцесса Шарлотта ссорилась с непослушным братом на Trooping the Color

15 июня 2024 21:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Луи снова озорствовал на Trooping the Color — детали
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, король Чарльз и его внуки. Фото: PA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Луи решил потанцевать, пока ожидал начала церемонии Trooping the Color. Его старшая сестра Шарлотта решила укротить малыша и наругала его.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Принцесса Шарлотта отругала принца Луи за неприемлемое поведение

6-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли, когда он подпрыгивал перед началом церемонии. Примечательно, что его 9-летней сестре не понравилась такое поведение. Она укоряла своего младшего брата.

Впрочем, малыш не останавливался. Не скрывал свою незаинтересованность событием. Постоянно возился со шнурком для штор и энергично зевал. И уже по традиции кривлялся, чтобы привлечь к себе внимание репортеров и украсить скучное для него событие.

Принц Луи танцует с мамой Кэтрин, а принцесса Шарлотта ругает его. Фото: BBC
Принц Луи танцует с мамой Кэтрин, а принцесса Шарлотта ругает его. Фото: BBC
Принц Луи танцует с мамой Кэтрин, а принцесса Шарлотта ругает его. Фото: BBC
Принц Луи танцует с мамой Кэтрин, а принцесса Шарлотта ругает его. Фото: BBC
Принц Луи играет шнурком. Фото: BBC
Принц Луи играет шнурком. Фото: BBC

Напомним, Кейт Миддлтон впервые появилась на официальном мероприятии королевской семьи после новости об ее онкологии. Также мы рассказывали о лучших платьях принцессы для Trooping the Color.

принц Луи
королевская семья
Кейт Миддлтон
Великобритания
король Чарльз ІІІ
принц Уильям

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос