Принц Луи снова озорствовал на Trooping the Color — детали

Принцесса Шарлотта ссорилась с непослушным братом на Trooping the Color
Принц Луи решил потанцевать, пока ожидал начала церемонии Trooping the Color. Его старшая сестра Шарлотта решила укротить малыша и наругала его.
Об этом пишет Page Six.
Принцесса Шарлотта отругала принца Луи за неприемлемое поведение
6-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон сняли, когда он подпрыгивал перед началом церемонии. Примечательно, что его 9-летней сестре не понравилась такое поведение. Она укоряла своего младшего брата.
Впрочем, малыш не останавливался. Не скрывал свою незаинтересованность событием. Постоянно возился со шнурком для штор и энергично зевал. И уже по традиции кривлялся, чтобы привлечь к себе внимание репортеров и украсить скучное для него событие.
Напомним, Кейт Миддлтон впервые появилась на официальном мероприятии королевской семьи после новости об ее онкологии. Также мы рассказывали о лучших платьях принцессы для Trooping the Color.
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