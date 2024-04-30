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Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали раніше небаченим весільним фото

30 квітня 2024 07:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали раніше небаченим весільним фото
Принц та принцеса Уельські. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц та принцеса Уельські 29 квітня відзначили 13-ту річницю весілля. З такої нагоди вони опублікували в соцмережах свій портрет, зроблений під час їхнього одруження у 2011 році. Однак у фанатів королівського подружжя фотографія викликала занепокоєння.

Знімок з'явився на офіційній сторінці принца при принцеси Уельських в Instagram.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон запостили чорно-білий знімок, а найчастіше саме такі фотографії супроводжують новини про смерть. Оскільки шанувальники пари дуже переживають за здоров'я Кейт, у якої виявили рак, більшість із них насамперед припустили найгірше і вже потім прочитали підпис, у якому йшлося: "13 років минуло з того дня".

 

Принц та принцеса Уельські святкую 13 річницю шлюбу
Принц та принцеса Уельські. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

"Чому чорно-біле фото? О Боже, я ледь не знепритомніла", — пишуть у соціальній мережі.

Кейт Міддлтон перестала з'являтися на публіці наприкінці минулого року після операції на черевній порожнині. Її раптове зникнення з радарів породило безліч теорій змови, серед яких були й такі, в яких стверджувалося, що принцеси вже немає в живих. Загальна паніка змусила Кейт виступити з офіційною заявою, де вона оголосила про те, що у неї виявили онкологію.

Нагадаємо, сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила на її користь у суді. А раніше експерт розповів про вплив Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон
весілля
принц Вільям
королівська родина

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