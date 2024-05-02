Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принцессе Шарлотте девять — Кейт Миддлтон и принц Уильям зачаровали сеть фотографией дочери arrow

Принцессе Шарлотте девять — Кейт Миддлтон и принц Уильям зачаровали сеть фотографией дочери

2 мая 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принцесса Шарлотта празднует день рождения.
Принцесса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцесса Шарлотта 2 мая празднует свой девятый день рождения. Родители Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно поздравили дочь с праздником.

Соответствующий пост был опубликован на странице герцогов Уэльских в Instagram.

Читайте также:

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили дочь с днем рождения

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым фото принцессы Шарлотты и поздравили ее с днем рождения.

На фото видно, как принцесса Шарлотта с улыбкой позирует перед камерой. Именинница одета в бордовый кардиган, синий джемпер и джинсовую юбку. Дочь герцогов Уэльских продемонстрировала шикарные длинные и белокурые волосы.

"С 9-м днем рождения, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня. Принцесса Уэльская", — написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Третья в очереди на престол, принцесса Шарлотта, посещает частную школу Lambrook School близ Аскота в Беркшире. Девочка любит танцы, особенно балет и чечетку.

Принцесса более смелая и уверенная в себе, по сравнению со своим старшим братом принцем Джорджем. Кейт однажды призналась, что ее дочь является "главной" в семье.

Ранее девочка напоминала Джорджу поклониться гробу их покойной прабабушки Елизаветы II на похоронах, а также сдерживала принца Луи во время выноса флага. Она положила свою руку на его руку, чтобы успокоить в толпе.

Напомним, принц Уильям сообщил, в каком состоянии его жена Кейт Миддлтон. Раньше Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали фанатов черно-белым фото.

Великобритания
праздники
дети
Кейт Миддлтон
День рождения
поздравления
принц Уильям
королевская семья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри