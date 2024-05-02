Принцесса Шарлотта празднует день рождения.

Принцесса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Шарлотта 2 мая празднует свой девятый день рождения. Родители Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно поздравили дочь с праздником.

Соответствующий пост был опубликован на странице герцогов Уэльских в Instagram.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили дочь с днем рождения

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым фото принцессы Шарлотты и поздравили ее с днем рождения.

На фото видно, как принцесса Шарлотта с улыбкой позирует перед камерой. Именинница одета в бордовый кардиган, синий джемпер и джинсовую юбку. Дочь герцогов Уэльских продемонстрировала шикарные длинные и белокурые волосы.

"С 9-м днем рождения, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня. Принцесса Уэльская", — написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Третья в очереди на престол, принцесса Шарлотта, посещает частную школу Lambrook School близ Аскота в Беркшире. Девочка любит танцы, особенно балет и чечетку.

Принцесса более смелая и уверенная в себе, по сравнению со своим старшим братом принцем Джорджем. Кейт однажды призналась, что ее дочь является "главной" в семье.

Ранее девочка напоминала Джорджу поклониться гробу их покойной прабабушки Елизаветы II на похоронах, а также сдерживала принца Луи во время выноса флага. Она положила свою руку на его руку, чтобы успокоить в толпе.

Напомним, принц Уильям сообщил, в каком состоянии его жена Кейт Миддлтон. Раньше Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали фанатов черно-белым фото.