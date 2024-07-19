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Притула показав докази, що не купував квартири в Києві під час повномасштабної війни

19 липня 2024 20:27
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Сергій Притула спростував чутки про купівлю трьох квартир в столиці на донати
Громадський діяч, волонтер Сергій Притула. Фото: Facebook/serhiyprytula
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Колишній телеведучий, волонтер Сергій Притула опублікував в соцмережах інвестиційні договори, які уклала його дружина Катерина. Це стало його відповіддю на статті, в яких йшлось, що громадський діяч збирає кошти на численні ініціативи, а сам, мовляв, скуповує нерухомість в столиці. 

Публікація Притули з’явилась в його Facebook

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Докази Сергія Притули про нерухомість

В ЗМІ та пабліках почалась ширитися інформація, що в травні 2023 року Катерина Притула придбала одразу три квартири у київському ЖК "Файна Таун". Через що в мережі почали обговорювати цей кейс з негативного боку. 

"Вочевидь, людина, яка позиціонує себе як волонтер та збирає допомогу ЗСУ по гривні з людей, мав би утриматися від таких придбань, які, вочевидь, не є життєво необхідними. А ці гроші, або їх частину міг би спрямувати до того ж фонду власного імені, а не хвалитися пожертвою у 1000 грн… Утім, схоже, для Сергія Притули гроші й майно важливіші, ніж мораль і етика", — йшлось в матеріалі, з якого пішла інформація по пабліках.

ЖК Файна Таун
ЖК "Файна Таун" в Києві. Фото: Facebook/faynatown.com.ua

Притула не промовчав і доволі оперативно відповів всім, хто засумнівався в його чесності. Сергій зауважив, що для волонтера репутація — це головний актив. Саме тому він і вирішив прояснити цю ситуацію.

"2020 рік, я на піку своєї телевізійної карʼєри, та отримую один з найбільших гонорарів на українському телебаченні. На той момент у нас в сімʼї двоє дітей і Катя вагітна Стефанією. Відповідно було прийняте рішення придбати на майбутнє дітям нерухомість, бо я хз (не знаю. — Ред.) скільки проживу і як життя складеться", — написав Сергій.

Притула зауважив, що зіркова родина скористалась можливістю та інвестувала кошти в житловий комплекс на стадії будівництва. Це Катерина та Сергій зробили ще у вересні 2020 року. Як доказ, Притула опублікував всі три договори.

Притула договір квартира
Два з трьох договорів, які 2020 року підписала Катерина Притула. Фото: Facebook/serhiyprytula 

"У 2023 році будинок здали в експлуатацію і ми отримали на руки офіційні документи на право власності. Ось і вся зрада. Ось з цими документами зараз і носяться замовники чергової кампанії проти мене. Очевидно, тримали цю історію в загашнику до кращих часів. Кращі часи, на їхню думку, настали сьогодні", — зазначив Притула. 

Волонтер впевнений, що замість того, щоб бороти спільного ворога, деякі політики влаштовують подібне проти співгромадянам. 

"Зменшують довіру до волонтерів = кількість допомоги війську. Ще раз наголошую, ми непереможні лише тоді, коли обʼєднані", — підсумував Притула.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Гайтана потрапила у скандал через російськомовний концерт в Киргизстані. Також ми розповідали, що барабанщиця одного з гуртів втратила роботу через участь у скандальному корпоративі Дмитра Монатіка.

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