Сергей Притула опроверг слухи о покупке трех квартир в столице на донаты

Общественный деятель, волонтер Сергей Притула. Фото: Facebook/serhiyprytula

Бывший телеведущий, волонтер Сергей Притула опубликовал в соцсетях инвестиционные договоры, заключенные его женой Екатериной. Это стало его ответом на статьи, в которых говорилось, что общественный деятель собирает средства на многочисленные инициативы, а сам скупает недвижимость в столице.

Публикация Притулы появилась в его Facebook.

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В СМИ и пабликах начала распространяться информация, что в мае 2023 года Екатерина Притула приобрела сразу три квартиры в киевском ЖК "Файна Таун". Из-за чего в сети начали обсуждать этот кейс с отрицательной стороны.

"Очевидно, человек, который позиционирует себя как волонтер и собирает помощь ВСУ по гривне с людей, должен воздержаться от таких приобретений, которые, очевидно, не жизненно необходимы. А эти деньги, или их часть мог бы направить в тот же фонд собственного имени, а не хвастаться пожертвованием в 1000 грн… Впрочем, похоже, для Сергея Приюты деньги и имущество важнее морали и этики", — говорилось в материале, из которого пошла информация по пабликам.

ЖК "Файна Таун" в Киеве. Фото: Facebook/faynatown.com.ua

Притула не промолчал и довольно оперативно ответил всем, кто усомнился в его честности. Сергей отметил, что для волонтера репутация — это главный актив. Именно поэтому он решил прояснить эту ситуацию.

"2020 год, я на пике своей телевизионной карьеры, и получаю один из самых больших гонораров на украинском телевидении. На тот момент у нас в семье двое детей и Катя беременна Стефанией. Соответственно было принято решение приобрести на будущее детям недвижимость, потому что я хз (не знаю. — Ред.) сколько проживу и как жизнь сложится", — написал Сергей.

Притула отметил, что звездная семья воспользовалась возможностью и инвестировала средства в жилищный комплекс на стадии строительства. Это Екатерина и Сергей сделали в сентябре 2020 года. В качестве доказательства Притула опубликовал все три договора.

Два из трех договоров, которые в 2020 году подписала Екатерина Притула. Фото: Facebook/serhiyprytula

"В 2023 году дом сдали в эксплуатацию и мы получили на руки официальные документы на право собственности. Вот и все предательство. Вот с этими документами сейчас и носятся заказчики очередной кампании против меня. Очевидно, держали эту историю в загашнике до лучших времен. Лучшие времена, по их мнению, наступили сегодня", — отметил Притула.

Волонтер уверен, что вместо того, чтобы сражаться общего врага, некоторые политики устраивают подобное против сограждан.

"Уменьшают доверие к волонтерам = количество помощи войску. Еще раз подчеркиваю, мы непобедимы только тогда, когда объединены", — подытожил Притула.

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