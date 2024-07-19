Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Притула показал доказательства, что не покупал квартиры в Киеве во время полномасштабной войны arrow

Притула показал доказательства, что не покупал квартиры в Киеве во время полномасштабной войны

19 июля 2024 20:27
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Сергей Притула опроверг слухи о покупке трех квартир в столице на донаты
Общественный деятель, волонтер Сергей Притула. Фото: Facebook/serhiyprytula
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Бывший телеведущий, волонтер Сергей Притула опубликовал в соцсетях инвестиционные договоры, заключенные его женой Екатериной. Это стало его ответом на статьи, в которых говорилось, что общественный деятель собирает средства на многочисленные инициативы, а сам скупает недвижимость в столице.

Публикация Притулы появилась в его Facebook.

Читайте также:

Доказательства Сергея Притулы о недвижимости

В СМИ и пабликах начала распространяться информация, что в мае 2023 года Екатерина Притула приобрела сразу три квартиры в киевском ЖК "Файна Таун". Из-за чего в сети начали обсуждать этот кейс с отрицательной стороны.

"Очевидно, человек, который позиционирует себя как волонтер и собирает помощь ВСУ по гривне с людей, должен воздержаться от таких приобретений, которые, очевидно, не жизненно необходимы. А эти деньги, или их часть мог бы направить в тот же фонд собственного имени, а не хвастаться пожертвованием в 1000 грн… Впрочем, похоже, для Сергея Приюты деньги и имущество важнее морали и этики", — говорилось в материале, из которого пошла информация по пабликам.

ЖК Файна Таун
ЖК "Файна Таун" в Киеве. Фото: Facebook/faynatown.com.ua

Притула не промолчал и довольно оперативно ответил всем, кто усомнился в его честности. Сергей отметил, что для волонтера репутация — это главный актив. Именно поэтому он решил прояснить эту ситуацию.

"2020 год, я на пике своей телевизионной карьеры, и получаю один из самых больших гонораров на украинском телевидении. На тот момент у нас в семье двое детей и Катя беременна Стефанией. Соответственно было принято решение приобрести на будущее детям недвижимость, потому что я хз (не знаю. Ред.) сколько проживу и как жизнь сложится", — написал Сергей.

Притула отметил, что звездная семья воспользовалась возможностью и инвестировала средства в жилищный комплекс на стадии строительства. Это Екатерина и Сергей сделали в сентябре 2020 года. В качестве доказательства Притула опубликовал все три договора.

Приют договор квартира
Два из трех договоров, которые в 2020 году подписала Екатерина Притула. Фото: Facebook/serhiyprytula

"В 2023 году дом сдали в эксплуатацию и мы получили на руки официальные документы на право собственности. Вот и все предательство. Вот с этими документами сейчас и носятся заказчики очередной кампании против меня. Очевидно, держали эту историю в загашнике до лучших времен. Лучшие времена, по их мнению, наступили сегодня", — отметил Притула.

Волонтер уверен, что вместо того, чтобы сражаться общего врага, некоторые политики устраивают подобное против сограждан.

"Уменьшают доверие к волонтерам = количество помощи войску. Еще раз подчеркиваю, мы непобедимы только тогда, когда объединены", — подытожил Притула.

Напомним, ранее мы писали, что певица Гайтана попала в скандал из-за русскоязычного концерта в Кыргызстане. Также мы рассказывали, что барабанщица одной из групп потеряла работу из-за участия в скандальном корпоративе Дмитрия Монатика.

скандал Сергей Притула недвижимость соцсети деньги украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня