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Притула зізнався, що буде робити після закінчення війни

8 січня 2024 07:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Притула зізнався, що буде робити після закінчення війни
Громадський діяч Сергій Притула. Фото: скрін з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Волонтер на громадський діяч Сергій Притула переконаний, коли закінчиться війна в Україні, у його фонду буде чимало справ. Вже зараз шоумен працює над тим, як відбудовуватиме країну після перемоги.

Про це він розповів Радіо Свобода.

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За словами Притули, до повномасштабного вторгнення у нього було багато планів, амбіцій і друзів, яких на сьогодні немає. Але відповідальність залишилась.

 

"Точно розумію, що після війни фонд не припинить свого існування, перекваліфікуємось на інші напрями роботи після перемоги. Цього року плідно поспілкувалися з послом Ізраїлю в Україні. Ми відправили команду з Кривого Рогу до Ізраїлю переймати досвід зі створення реабілітаційного центру, який ми зраза робимо з колегами у Кривому Розі. У центрі буде надаватися фізична та метальна реабілітація", — говорить Притула.

За словами громадського діяча, він та його фонд розуміють, куди рухатися і про кого дбати. Важливо, наголошує Притула, щоб згуртованість і культура донату серед українців не випарувалася, адже роботи буде ще більше, ніж під час війни.

Нагадаємо, Сергій Притула розповів, на що витрачає гроші під час війни.

Раніше гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольному концерті у столиці зібрав мільйон гривень для ЗСУ.

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