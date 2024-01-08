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Притула признался, что будет делать после окончания войны

8 января 2024 07:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Притула признался, что будет делать после окончания войны
Общественный деятель Сергей Притула. Фото: скрин с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Волонтер на общественный деятель Сергей Притула уверен, когда закончится война в Украине, у его фонда будет немало дел. Уже сейчас шоумен работает над тем, как будет восстанавливать страну после победы.

Об этом он рассказал Радио Свобода.

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По словам Притулы, до полномасштабного вторжения у него было много планов, амбиций и друзей, которых на сегодняшний день нет. Но ответственность осталась.

 

"Точно понимаю, что после войны фонд не прекратит своего существования, переквалифицируемся на другие направления работы после победы. В этом году плодотворно пообщались с послом Израиля в Украине. Мы отправили команду из Кривого Рога в Израиль перенимать опыт создания реабилитационного центра, который мы делаем с коллегами в Кривом Роге. В центре будет предоставляться физическая и метательная реабилитация", — говорит Притула.

По словам общественного деятеля, он и его фонд понимают, куда двигаться, и о ком заботиться. Важно, отмечает Притула, чтобы сплоченность и культура доната среди украинцев не улетучилась, потому что работы будет еще больше, чем во время войны.

Напомним, Сергей Притула рассказал, на что тратит деньги во время войны.

Ранее группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольном концерте в столице собрала миллион гривен для ВСУ.

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