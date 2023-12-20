О невероятной супруге президента Кеннеди написали книгу

Керолин Бессетт-Кеннеди. Фото: книга "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion".

Модная экспертка Сунита Кумар Наир представила книгу о жене известного американского президента Кэролин Бессетт-Кеннеди. Издание рассказывает историю ее стиля и разбирает лучшие образы.

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Модная экспертка Сунита Кумар Наир представила книгу "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion".

Книга посвящена стилю Кэролин Бессетт-Кеннеди и событиям, когда они использовали моду в собственных целях.

"Длинные светлые волосы, знаковые красные губы и непринужденный стиль — все это признаки иконы моды Кэролин Бессетт Кеннеди. Кэролин использовала моду как средство. Она еще не нашла своего голоса перед камерой как миссис Кеннеди, поэтому позволила своей моде говорить с миром за нее", — говорится в аннотации книги.

Книга о Кэролин Бессетт-Кеннеди. Фото: "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion"

Госпожа Кеннеди была внимательна к деталям, имела свой стиль в макияже и никогда не подчинялась правилам. Она решила не придерживаться типичных стандартов, которые должна выполнять женщина ее положения, которая вышла замуж за семейную династию. Кэролин выбрала другой путь. Она носила свою революционную одежду с апломбом, уверенностью и утонченностью.

Книга о Кэролин Бессетт-Кеннеди. Фото: "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion"

Издание имеет свой особый дизайн и содержит много интересных архивных фотографий.

"Эта книга —лучшее чествование стиля Кэролин Бессетт Кеннеди, кода моды и влияния, которое она оставила после себя почти два десятилетия спустя" , — говорится в описании.

Книга о Кэролин Бессетт-Кеннеди. Фото: "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion"

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