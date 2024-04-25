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Продал душу дьяволу — Канье Уэста пристыдили за идею снимать фильмы для взрослых

25 апреля 2024 08:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Продал душу дьяволу - Канье Веста пристыдили за идею снимать фильмы для взрослых
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/alwaysyzy/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную студию фильмов для взрослых и бренд Yeezy Porn. Студия может быть открыта этим летом, она станет частью целой сети развлечений бренда для взрослых. Канье Уэст и его коллеги обсудили идею с ветераном индустрии Майком Мозом. Это бывший супруг порноактрисы Сторми Дэниелс, которую широкая публика знает по скандальному делу бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Канье Уэст довольно часто в своем творчестве открыто говорил о своих непристойных фантазиях и любви к фильмам для взрослых. Он читал рэп о таких сценариях с разными женщинами, с которыми он был, включая его бывшую супругу Ким Кардашьян. Сейчас он контролирует, как одевается его нынешняя супруга Бьянка Ченсори. Ее образы часто становятся предметом широкого обсуждения из-за их откровенности.

Кроме того, Канье Уэст планировал выпустить серию роликов для дополнения своего седьмого студийного альбома The Life of Pablo (2016), а бывшие сотрудники Yeezy обвиняли рэпера в том, что он показывал видео для взрослых на деловых встречах.

 

Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети
Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети

В сети раскритиковали идею звезды.

"Вернись ко Христу", "Найди Бога", "Ты продал свою душу дьяволу", пишут в социальной сети, а некоторые спросили: "Разве ты не продавал альбом Иисус год назад?".

Напомним, Канье Уэст устроил громкую вечеринку в доме Стинга. А раньше Канье Уэст одел супругу стиле бывшей.

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