Продал душу дьяволу - Канье Веста пристыдили за идею снимать фильмы для взрослых

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/alwaysyzy/

Рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную студию фильмов для взрослых и бренд Yeezy Porn. Студия может быть открыта этим летом, она станет частью целой сети развлечений бренда для взрослых. Канье Уэст и его коллеги обсудили идею с ветераном индустрии Майком Мозом. Это бывший супруг порноактрисы Сторми Дэниелс, которую широкая публика знает по скандальному делу бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Канье Уэст довольно часто в своем творчестве открыто говорил о своих непристойных фантазиях и любви к фильмам для взрослых. Он читал рэп о таких сценариях с разными женщинами, с которыми он был, включая его бывшую супругу Ким Кардашьян. Сейчас он контролирует, как одевается его нынешняя супруга Бьянка Ченсори. Ее образы часто становятся предметом широкого обсуждения из-за их откровенности.

Кроме того, Канье Уэст планировал выпустить серию роликов для дополнения своего седьмого студийного альбома The Life of Pablo (2016), а бывшие сотрудники Yeezy обвиняли рэпера в том, что он показывал видео для взрослых на деловых встречах.

Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети

Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети

Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети

Поклонники раскритиковали новую идею Канье Уэста. Фото: социальные сети

В сети раскритиковали идею звезды.

"Вернись ко Христу", "Найди Бога", "Ты продал свою душу дьяволу", пишут в социальной сети, а некоторые спросили: "Разве ты не продавал альбом Иисус год назад?".

Напомним, Канье Уэст устроил громкую вечеринку в доме Стинга. А раньше Канье Уэст одел супругу стиле бывшей.