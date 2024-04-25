Продал душу дьяволу - Канье Веста пристыдили за идею снимать фильмы для взрослых

Продал душу дьяволу — Канье Уэста пристыдили за идею снимать фильмы для взрослых
Рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную студию фильмов для взрослых и бренд Yeezy Porn. Студия может быть открыта этим летом, она станет частью целой сети развлечений бренда для взрослых. Канье Уэст и его коллеги обсудили идею с ветераном индустрии Майком Мозом. Это бывший супруг порноактрисы Сторми Дэниелс, которую широкая публика знает по скандальному делу бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет Daily Mail.
Канье Уэст отметился новой скандальной затеей
Канье Уэст довольно часто в своем творчестве открыто говорил о своих непристойных фантазиях и любви к фильмам для взрослых. Он читал рэп о таких сценариях с разными женщинами, с которыми он был, включая его бывшую супругу Ким Кардашьян. Сейчас он контролирует, как одевается его нынешняя супруга Бьянка Ченсори. Ее образы часто становятся предметом широкого обсуждения из-за их откровенности.
Кроме того, Канье Уэст планировал выпустить серию роликов для дополнения своего седьмого студийного альбома The Life of Pablo (2016), а бывшие сотрудники Yeezy обвиняли рэпера в том, что он показывал видео для взрослых на деловых встречах.
В сети раскритиковали идею звезды.
"Вернись ко Христу", "Найди Бога", "Ты продал свою душу дьяволу", пишут в социальной сети, а некоторые спросили: "Разве ты не продавал альбом Иисус год назад?".
Напомним, Канье Уэст устроил громкую вечеринку в доме Стинга. А раньше Канье Уэст одел супругу стиле бывшей.
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