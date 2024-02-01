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Продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору Євробачення-2024

1 лютого 2024 14:04
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору Євробачення-2024
Музичний продюсер шоу American Idol Фред Бронсон. Фото: Polar Music Prize
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Американський журналіст, світовий експерт з чартів Billboard, музичний продюсер шоу American Idol — Фред Бронсон зробив свої ставки на перемогу в українському відборі на "Євробачення-2024". Продюсер записав відео, в якому розповів, кого з учасників цьогорічного відбору бачить на сцені у Мальме. 

Відео зі зверненням продюсера опублікував MÉLOVIN у соцмережі TikTok. 

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Американський продюсер, відомий своєю роботою у шоу American Idol, музичний експерт і письменник Фред Бронсон висловив свою думку щодо можливого переможця українського нацвідбору цьогорічного Євробачення.

 

@mr.melovin

Я в захваті від такої високої оцінки. А ви? #eurovision2024 #melovin #dreamer

♬ DREAMER - MÉLOVIN

"Я не раз прослухав пісню "Dreamer" і я вважаю, що це переможець, оскільки це чудова пісня! Текст чудовий, музика чудова, продакшн вражає! Я уявляю її на сцені, хоча мені ще не пощастило побачити номер, в моїй уяві я вже це зробив. Я думаю, що MÉLOVIN вже переможець – він виграв "Х-фактор", шоу "Маска" і може принести Україні її четверту перемогу на "Євробаченні", – прокоментував він.

Відео звернення продюсера опублікував сам MÉLOVIN і висловив свій захват від такої високої оцінки митця. 

 

Прихильники привітали виконавця, проте дехто вирішив, що MÉLOVIN попросив Бронсона записати це відео чи навіть заплатив за нього, адже шанси жодного з інших артистів він не прокоментував. 

Перемогу також пророкують співачкам Jerry Heil та alyona alyona з піснею Teresa & Maria, яка зараз у топі всіх чартів. Їх шанси букмекери оцінюють у 65 відсотків.

Цьогорічний фінал національного відбору на "Євробачення" відбудеться 3 лютого. Підтримати майбутнього представника від України можна буде у застосунку "Дія". 

Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil виконали пісню для "Євробачення" наживо.

Також ми писали, що країна, яка не брала участі в Євробаченні 31 рік, провела Нацвідбір.

Євробачення
Melovin
українські зірки
Євробачення-2024

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