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Країна, яка не брала участі в Євробаченні 31 рік, провела Нацвідбір

28 січня 2024 12:07
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Стас Кожушко
Редактор
Країна, яка не брала участі в Євробаченні 31 рік, провела Нацвідбір
Співачка TALI. Фото: Instagram/taligolergant
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ще одна країна визначилась зі своїм представником на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який пройде в травні у шведському Мальме. Вперше за 31 рік Нацвідбір провело Велике Герцогство Люксембург (офіційна назва Люксембургу). 

Про це повідомляється на сайті "Євробачення".

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Повернення Люксембургу на "Євробачення"

У суботу, 27 січня, увага більшості населення країни (640 тисяч) було прикуто до концертного залу Rockhal в місті Еш-сюр-Альзетт. Організатори Нацвідбору серйозно підійшли до шоу в прямому ефірі — майданчик був повністю заповнений глядачами. 

На перемогу претендували вісім артистів.  Голосування було відкритим як для публіки, так і для вісьмох членів міжнародного журі. Після об’єднання всіх голосів було оголошено, що 23-річна артистка TALI стала обличчям повернення Люксембургу на конкурс "Євробачення". У Мальме вона виконає свою пісню Fighter.

Люксембург на конкурсі "Євробачення"

Велике Герцогство Люксембург було однією з країн, що брали участь у першому "Євробачення" 1956 року. Вона перемагала в конкурсі п’ять разів. Люксембург припинив участь у конкурсі після низки невдалих виступів у 1980-х та на початку 1990-х років. 

Востаннє представник від країни виходив на сцену ще минулого століття, 1993 року. Тоді гурту Modern Times посів 20 місце з 25 можливих. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Румунія відмовилась від участі в "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, хто став ведучими українського нацвідбору на пісенний конкурс.

Євробачення
музика
Люксембург
закордонні зірки

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