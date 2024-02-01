Продюсер шоу American Idol назвал победителя украинского отбора Евровидения-2024

Музыкальный продюсер шоу American Idol Фред Бронсон. Фото: Polar Music Prize

Американский журналист, мировой эксперт по чартам Billboard, музыкальный продюсер шоу American Idol Фред Бронсон сделал свои ставки на победу в украинском отборе на "Евровидение-2024". Продюсер записал видео, в котором рассказал, кого из участников отбора этого года видит на сцене в Мальмо.

Видео с обращением продюсера опубликовал MÉLOVIN в соцсети TikTok.

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Американский продюсер, известный своей работой в шоу American Idol, музыкальный эксперт и писатель Фред Бронсон высказал свое мнение о возможном победителе украинского нацотбора Евровидения.

"Я не раз прослушал песню Dreamer и считаю, что это победитель, поскольку это замечательная песня! Текст замечательный, музыка замечательная, продакшн поражает! Я думаю, что MÉLOVIN уже победитель — он выиграл "Х-фактор", шоу "Маска" и может принести Украине ее четвертую победу на "Евровидении", — прокомментировал он.

Видео обращения продюсера опубликовал сам MÉLOVIN и выразил свой восторг от столь высокой оценки продюсера.

Поклонники поздравили исполнителя, однако некоторые решили, что MÉLOVIN попросил Бронсона записать это видео или даже заплатил за него, ведь шансы ни одного из других артистов он не прокомментировал.

Победу также прочат певицам Jerry Heil и Аlyona Аlyona с песней Teresa & Maria, которая сейчас в топе всех чартов. Их шансы букмекеры оценивают в 65 процентов.

Финал национального отбора на "Евровидение" состоится 3 февраля. Поддержать будущего представителя Украины можно будет в приложении "Дія".

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil исполнили песню для "Евровидения" вживую.

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