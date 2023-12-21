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Продюсер шоу "Ліга Сміху" виявився громадянином РФ із бізнесом в окупованому Криму

21 грудня 2023 11:16
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Стас Кожушко
Редактор
Продюсер шоу "Ліга Сміху" виявився громадянином РФ із бізнесом в окупованому Криму
Продюсер та бізнесмен Наум Баруля. Фото: Facebook/ligasmihu
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В українського продюсера Наума Баруля, який  є давній творчим партнером та соратником Президента України Володимира Зеленського, виявили російське громадянство. Ба більше — в нього є бізнес в тимчасово окупованому Криму. 

Такі заяви з’явились в розслідуванні проєкту "Схеми", які опублікувало видання "Радіо Свобода".

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Наум Баруля до 2014 року був тісно пов'язаний з російським "КВК": працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд у РФ та Криму.

Після Революції Гідності Наум Баруля повернувся у Київ та почав співпрацювати зі студією "Квартал 95", яку тоді очолював майбутній президент. Разом вони створили гумористичне шоу "Ліга Сміху" та спродюсували низку популярних українських телевізійних ситкомів — "Країна У", "Танька і Володька" та інші.

Продюсер та бізнесмен Наум Баруля. Фото: видання "Радіо Свобода" 

Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт. Продюсеру тоді було 49 років. У той час він жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК". Цей документ досі чинний.

Доказами наявності російського паспорта в українського продюсера є як актуальні офіційні реєстри РФ, так і витяги з державних баз даних різних періодів.

Дані про російський паспорт Наума Барулі. Скриншот: видання "Радіо Свобода"

Саме як громадянин Росії Баруля володіє своїм бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ. І саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами у Москві. Коментувати журналістам наявність громадянства РФ Баруля відмовився.

Донька Барулі, Ірина Борзова, обралась у Верховну Раду від "Слуги народу". Її чоловіка, зятя Наума Барулі, Зеленський призначив головою Вінницької області.

Ірина Борзова з чоловіком. Фото: Facebook/borzova.iryna

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Вечірній Квартал" потролив найодіозніших персонажів 2023 року. Також ми розповідали, що у мережі різко засудили новий сезон шоу "Розсміши коміка".

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