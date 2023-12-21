Продюсер шоу "Ліга Сміху" виявився громадянином РФ із бізнесом в окупованому Криму
В українського продюсера Наума Баруля, який є давній творчим партнером та соратником Президента України Володимира Зеленського, виявили російське громадянство. Ба більше — в нього є бізнес в тимчасово окупованому Криму.
Такі заяви з’явились в розслідуванні проєкту "Схеми", які опублікувало видання "Радіо Свобода".
В "Лізі Сміху" знайшли російський слід
Наум Баруля до 2014 року був тісно пов'язаний з російським "КВК": працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд у РФ та Криму.
Після Революції Гідності Наум Баруля повернувся у Київ та почав співпрацювати зі студією "Квартал 95", яку тоді очолював майбутній президент. Разом вони створили гумористичне шоу "Ліга Сміху" та спродюсували низку популярних українських телевізійних ситкомів — "Країна У", "Танька і Володька" та інші.
Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт. Продюсеру тоді було 49 років. У той час він жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК". Цей документ досі чинний.
Доказами наявності російського паспорта в українського продюсера є як актуальні офіційні реєстри РФ, так і витяги з державних баз даних різних періодів.
Саме як громадянин Росії Баруля володіє своїм бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ. І саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами у Москві. Коментувати журналістам наявність громадянства РФ Баруля відмовився.
Донька Барулі, Ірина Борзова, обралась у Верховну Раду від "Слуги народу". Її чоловіка, зятя Наума Барулі, Зеленський призначив головою Вінницької області.
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