Продюсер шоу "Лига Смеха" оказался гражданином РФ с бизнесом в оккупированном Крыму

Продюсер и бизнесмен Наум Баруля. Фото: Facebook/ligasmihu

У украинского продюсера Наума Баруля, ставшего давним творческим партнером и соратником Президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили российское гражданство. Более того, у него есть бизнес во временно оккупированном Крыму.

Такие заявления появились в расследовании проекта "Схеми", опубликованном изданием "Радіо Свобода".

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Наум Баруля до 2014 года был тесно связан с российским КВН: работал в Москве с Александром Масляковым и организовывал выступления команд в РФ и Крыму.

После революции Достоинства Наум Баруля вернулся в Киев и начал сотрудничать со студией "Квартал 95", которую тогда возглавлял будущий президент. Вместе они создали юмористическое шоу "Лига Смеха" и спродюсировали ряд популярных украинских телевизионных ситкомов — "Країна У", "Танька и Володька" и другие.

Продюсер и бизнесмен Наум Баруля. Фото: издание "Радіо Свобода"

Журналистам удалось установить, что в апреле 2009 года российская миграционная служба выдала Науму Баруле российский паспорт. Продюсеру тогда было 49 лет. В то время он жил в Москве и работал генеральным директором в компании "АМИК". Этот документ до сих пор действует.

Доказательствами наличия российского паспорта у украинского продюсера являются как актуальные официальные реестры РФ, так и выписки из государственных баз данных разных периодов.

Данные о российском паспорте Наума Барули. Скриншот: издание "Радіо Свобода"

Именно как гражданин России Баруля владеет своим бизнесом в Крыму и имеет идентификационный номер налогоплательщика РФ. И именно по российскому паспорту он до 2019 года владел двумя квартирами в Москве. Комментировать журналистам наличие гражданства РФ Баруля отказался.

Дочь Барули, Ирина Борзова, избралась в Верховную Раду от "Слуги народа". Ее мужа, зятя Наума Барули, Зеленский назначил главой Винницкой области.

Ирина Борзова с мужем. Фото: Facebook/borzova.iryna

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