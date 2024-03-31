Продюсер сериала Netflix отравил шефа и был приговорен к смертной казни в Китае.

Продюсера известного сериала Netflix приговорили к смертной казни в Китае
В Китае приговорили к смертной казни бывшего руководителя игровой компании Yoozoo Games Сюй Яо. Он был одним из продюсеров фильма "Проблема трех тел" на Netflix.
Об этом пишет Deadline.
Продюсер сериала "Проблема трех тел" отравил своего шефа
Бывший руководитель известной игровой компании Yoozoo Games Сюй Яо отравил чай основателя компании Линь Ци из-за спора о деловых операциях.
Линь почувствовал тошноту после того, как выпил чашку отравленного чая пуэр, его госпитализировали и он умер через 10 дней. Следствие выявило в чашке яд рыбы фугу, ртуть и еще не менее трех смертельных веществ.
Мужчина умер, поэтому отравителя приговорили к смертной казни. Однако от его преступления пострадали и другие сотрудники. Еще четыре человека заболели, но не умерли.
Китайские медиа отметили, что китайская компания владеет правами на экранизацию популярной китайской научно-фантастической трилогии "Задача трех тел", а Сюй возглавлял дочернюю компанию, отвечающую за связанный с ней бизнес. Убитый Линь Ци был исполнительным продюсером этого проекта.
Что известно о фильме "Проблема трех тел"
Кроме китайцев, проект финансировали создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс. Сериал снят по мотивам трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня "Память о прошлом Земли".
"Пять гениальных ученых в разные десятилетия и на разных континентах осваивают законы природы и приходят к выводу, что существование человечества находится под угрозой", — говорится в синопсисе проекта.
Сериал имеет 8 эпизодов и уже доступен на стриминговой платформе.
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