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Продюсера известного сериала Netflix приговорили к смертной казни в Китае

31 марта 2024 23:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Продюсер сериала Netflix отравил шефа и был приговорен к смертной казни в Китае.
Обвиняемый Сюй Яо в зале суда. Фото: скриншот
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

В Китае приговорили к смертной казни бывшего руководителя игровой компании Yoozoo Games Сюй Яо. Он был одним из продюсеров фильма "Проблема трех тел" на Netflix.

Об этом пишет Deadline.

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Продюсер сериала "Проблема трех тел" отравил своего шефа

Бывший руководитель известной игровой компании Yoozoo Games Сюй Яо отравил чай основателя компании Линь Ци из-за спора о деловых операциях.

Линь почувствовал тошноту после того, как выпил чашку отравленного чая пуэр, его госпитализировали и он умер через 10 дней. Следствие выявило в чашке яд рыбы фугу, ртуть и еще не менее трех смертельных веществ.

Мужчина умер, поэтому отравителя приговорили к смертной казни. Однако от его преступления пострадали и другие сотрудники. Еще четыре человека заболели, но не умерли.

Китайские медиа отметили, что китайская компания владеет правами на экранизацию популярной китайской научно-фантастической трилогии "Задача трех тел", а Сюй возглавлял дочернюю компанию, отвечающую за связанный с ней бизнес. Убитый Линь Ци был исполнительным продюсером этого проекта.

Что известно о фильме "Проблема трех тел"

Кроме китайцев, проект финансировали создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс. Сериал снят по мотивам трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня "Память о прошлом Земли".

"Пять гениальных ученых в разные десятилетия и на разных континентах осваивают законы природы и приходят к выводу, что существование человечества находится под угрозой", — говорится в синопсисе проекта.

Сериал имеет 8 эпизодов и уже доступен на стриминговой платформе.

Напомним, известный актер Ченс Пердомо из сериала "Жуткие приключения Сабрины" разбился на мотоцикле. Также мы рассказывали о кинопремьерах на этой неделе, что смотреть в кинотеатре.

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