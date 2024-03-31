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Зірка серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" загинув у автокатастрофі

31 березня 2024 20:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" загинув у автокатастрофі — причини
Американський актор Ченс Пердомо. Фото: стоп-кадр з серіалу "Моторошні пригоди Сабріни"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Ченс Пердомо, який знімався в серіалі "Моторошні пригоди Сабріни" та фільмі "Після", трагічно загинув. Він потрапив у смертельну ДТП. 

Про це пише Variety.

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Ченс Пердомо розбився на мотоциклі

Популярний американський актор Ченс Пердомо був відомий за своїми роллями Емброуза Спеллмана в серіалі "Моторошні пригоди Сабріни" на Netflix, а також Джерома Роджерса в фільмі "Вбитий своїм обов'язком". Останній навіть приніс зірці номінацію на премію BAFTA за найкращу чоловічу роль.

Втім, це були його останні кінороботи.  Ченс Пердомо трагічно розбився на мотоциклі. Йому було 27 років.

"З важким серцем ми ділимося новиною про передчасну смерть Ченса Пердомо внаслідок аварії на мотоциклі. Влада повідомила, що ніхто зі сторонніх людей не постраждав. Його пристрасть до мистецтва та ненаситний апетит до життя відчували всі, хто його знав, і його тепло збережеться у тих, кого він любив найбільше. Ми просимо поважати бажання сім'ї зберегти конфіденційність, оскільки вони сумують за втратою улюбленого сина та брата", — повідоми менеджер актора.

Американські медіа припускають, що актор розбився на вулицях Лос-Анджелеса, втім точної інформації наразі немає.

Нагадаємо, на війні загинув відомий український музикант — що сталося. Також ми розповідали про трагічну звістку від предстанивці Грузії на Євробаченні — її брата знайшли мертвим.

ДТП
смерть
серіал
Голлівуд
актори
Лос-Анджелес Лейкерс

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