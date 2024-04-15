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Продюсеры Евровидения недовольны нижним бельем одного из участников — фото

15 апреля 2024 22:02
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Стас Кожушко
Редактор
На Евровидении могут запретить нижнее белье — кому именно
Финский певец Windows95man. Фото: X/windows95man
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

К номеру представителя от Финляндии на "Евровидении-2024" приковано внимание продюсеров песенного конкурса. Все из-за сценического образа певца Windows95man.

Об этом сообщает издание YLE.

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Возможен запрет нижнего белья на Евровидении

Нижнее белье телесного оттенка на Windows95man может имитировать обнаженное тело, что запрещено правилами конкурса. Члены Европейского языкового союза (EBU) примут решение, сможет ли артист выйти на сцену "Евровидения-2024" в своем образе после того, как увидят репетиции представителя от Финляндии уже в Мальме.

По идее постановщиков артиста, его наряд создает впечатление, что артист без штанов, пока с потолка сцены не спустят суперкороткие джинсовые шорты, которые он должен надеть.

Продюсеры Евровидения недовольны нижним бельем одного из участников — фото - фото 1
Финский певец Windows95man. Фото: X/eschalley

Главный продюсер "Евровидения" Yle и UMK Ансси Аутио рассказал, что в настоящее время финский вещатель Yle не знает, разрешат ли Windows95man выступать на сцене в белье. Еще в прошлом месяце сообщалось, что Windows95man придется заблюрить свою футболку с логотипом операционной системы Windows95, поскольку согласно правилам EBU на конкурсе нельзя показывать бренды. Что является рекламой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько вспомнила артиста, которого видит от Украины на "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, что артисты массово начали отменять свои выступления на специальных мероприятиях "Евровидения-2024".

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