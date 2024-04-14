Анастасія Приходько хоче бачити іншого артиста від України на Євробаченні

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Вже на початку наступного місяця, а саме 7 травня, співачки Alyona Alyona та Jerry Heil виступлять у першому півфіналі конкурсу "Євробачення-2024", який пройде у шведському Мальме. Втім виконавиця Анастасія Приходько вкотре наголосила — на сцені вона хоче бачити іншого артиста.

Відповідна сторіз з’явилася в її Instagram.

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Під час Нацвідбору на пісенний конкурс, який пройшов у лютому, 36-річна зіркова уродженка Києва вболівала за MELOVIN. Його композиція Dreamer, на яку у свій день народження Костянтин Бочаров (справжнє ім’я виконавця) випустив кліп, імпонує Анастасії куди більше, ніж трек Teresa & Maria від Alyona Alyona та Jerry Heil.

"Яка Тереза, він мав їхати на "Євробачення". Я за нього вболівала, він 100% європейський виконавець. А не о то", — у своєму стилі зазначила Приходько та залишила посилання на кліп MELOVIN.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Зазначимо, що MELOVIN вже представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення". 2018 року він виступив у Португалії з композицією Under The Ladder, де посів 17-те місце. Цей результат входить в трійку найгірших серед усіх виступів наших артистів на "Євробаченні".

Нагадаємо, раніше ми писали, що артисти масово почали скасовувати свої виступи на спецзаходах "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що фаворит "Євробачення-2024" зворушив мережу кавером на хіт Alyona Alyona і Jerry Heil.