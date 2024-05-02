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Продюсерка "20 днів у Маріуполі" потрапила на обкладинку українського глянцю

2 травня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко знялась для обкладинки L’Officiel — фото
Продюсерка "20 днів у Маріуполі" і журналістка Василиса Степаненко. Фото: L’Officiel
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Продюсерка осканороносної документалки "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко знялась для видання L’Officiel. Її пронизливі очі, які бачили жахи окупації, стали головним акцентом обкладинки.

Про це повідомили в Instagram.

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Василиса Степаненко знялась для обкладинки L’Officiel

Продюсерка Василиса Степаненко разом з режисером-журналістом Мстиславом Черновом і фотографом Євгеном Малолєткою поїхали знімати в Маріуполь перед його окупацією. Їм вдалося вирватися з пекла і привезти на підконтрольну територію весь матеріал на картках пам'яті. З нього вони і створили "20 днів у Маріуполі", який виграв BAFTA, "Оскар" та ще десяток кінопремій.

Василиса стала обличчям обкладинки весняного видання L’Officiel, адже перемога на найвидатнішій кінопремії — визначний момент в історії України. 

"Великим інтерв’ю та зніманням у стінах Національного художнього музею України ми вирішили віддати данину цій перемозі у глянці. Подія історична, але не найрадісніша в контексті війни", — підписали фото.

На обкладинці Василиса з нетиповим макіяжем — з чорною підводкою навколо очей, злегка переляканим поглядом і вишуканим волоссям, яке немов огортає її від побачених страхів.

Нагадаємо, режисер фільму про Маріуполь Мстислав Чернов зізнався, що йому погрожують. Також продюсерка Василиса Степаненко розповіла, як їм вдалося вибратися з окупації.

журналісти
Оскар
кіно
українські зірки
глянець
20 днів у Маріуполі

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