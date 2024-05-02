Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко и журналистка. Фото: L'Officiel

Продюсер асканороносной документалки "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко снялась для издания L'Officiel. Ее пронзительные глаза, видевшие ужасы оккупации, стали главным акцентом обложки.

Об этом сообщили в Instagram.

Читайте также:

Василиса Степаненко снялась для обложки L'Officiel

Продюсер Василиса Степаненко вместе с режиссером-журналистом Мстиславом Черновом и фотографом Евгением Малолеткой поехали снимать в Мариуполь перед его оккупацией. Им удалось вырваться из ада и привезти на подконтрольную территорию весь материал на картах памяти. Из него они и создали "20 дней в Мариуполе", выигравший BAFTA, "Оскар" и еще десяток кинопремий.

Василиса стала лицом обложки весеннего издания L'Officiel, ведь победа на величайшей кинопремии — выдающийся момент в истории Украины.

"Большим интервью и съемкой в стенах Национального художественного музея Украины мы решили отдать дань этой победе в глянце. Событие историческое, но не самое радостное в контексте войны", — подписали фото.

На обложке Василиса с нетипичным макияжем — с черной подводкой вокруг глаз, слегка испуганным взглядом и изысканными волосами, которые словно окутали ее от увиденных страхов.

Напомним, режиссер фильма о Мариуполе Мстислав Чернов признался, что ему угрожают. Также продюсер Василиса Степаненко рассказала, как им удалось выбраться из оккупации.