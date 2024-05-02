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Продюсер "20 дней в Мариуполе" попала на обложку украинского глянца

2 мая 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко снялась для обложки L&#39;Officiel — фото
Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко и журналистка. Фото: L'Officiel
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Продюсер асканороносной документалки "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко снялась для издания L'Officiel. Ее пронзительные глаза, видевшие ужасы оккупации, стали главным акцентом обложки.

Об этом сообщили в Instagram.

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Василиса Степаненко снялась для обложки L'Officiel

Продюсер Василиса Степаненко вместе с режиссером-журналистом Мстиславом Черновом и фотографом Евгением Малолеткой поехали снимать в Мариуполь перед его оккупацией. Им удалось вырваться из ада и привезти на подконтрольную территорию весь материал на картах памяти. Из него они и создали "20 дней в Мариуполе", выигравший BAFTA, "Оскар" и еще десяток кинопремий.

Василиса стала лицом обложки весеннего издания L'Officiel, ведь победа на величайшей кинопремии — выдающийся момент в истории Украины.

"Большим интервью и съемкой в стенах Национального художественного музея Украины мы решили отдать дань этой победе в глянце. Событие историческое, но не самое радостное в контексте войны", — подписали фото.

На обложке Василиса с нетипичным макияжем — с черной подводкой вокруг глаз, слегка испуганным взглядом и изысканными волосами, которые словно окутали ее от увиденных страхов.

Напомним, режиссер фильма о Мариуполе Мстислав Чернов признался, что ему угрожают. Также продюсер Василиса Степаненко рассказала, как им удалось выбраться из оккупации.

журналисты
Оскар
кино
украинские звезды
глянец
20 дней в Мариуполе

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