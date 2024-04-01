Акторка Ребел Вілсон схудла на 30 кг — як їй це вдалось

Зірка серіалу "Холостячки" зізналась, як схудла на 30 кг
Австралійська акторка Ребел Вілсон, яка стала відома завдяки комедії "Ідеальний голос" та серіалу "Холостячки", схудла на 30 кг. І зробила це здебільшого завдяки медичному препарату, який часто обговорюють в шоу-бізнесі.
Про це акторка розповіла в інтерв’ю виданню The Sunday Times.
Як Ребел Вілсон схудла на 30 кг
44-річна акторка зізналася, що використовувала для схуднення "Оземпік". Це медичний препарат від діабету другого типу. Саме він, за словами Ребел, допоміг їй скинути майже 35 кілограмів у 2020 році.
"Для таких людей, як я, з неконтрольованою тягою до солодкого, ці пігулки корисні", — розповіла Вілсон.
Раніше у своїх інтерв’ю зірка розповідала, що схудла завдяки правильному харчуванню та тренуванням. Втім виявилось, що її колишній тренер Джон Кастано публічно критикував "Оземпік" і всіх, хто його використовує. Через це вони припинили співпрацю.
Вілсон наголосила, що її близькі були проти використання препарату. Але 2019 року акторка вирішила стати матір’ю. Лікар, який проводив ЕКО, порадив їй скинути кілька кілограмів, щоб завагітніти. З того часу Ребел почала вживати препарат, але дитину їй народила сурогатна матір 2022 року.
Зазначимо, за останній час в Голлівуді чимало знаменитостей скинули вагу. Серед них, зокрема, телеведуча Опра Вінфрі та співачка Крістіна Агілера. Втім вживання "Оземпіка", в якого є чимало побічних ефектів, вони заперечують.
УВАГА!!! Перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Не займайтесь самолікуванням!
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