Акторка Ребел Вілсон схудла на 30 кг — як їй це вдалось

Австралійська акторка Ребел Вілсон. Фото: Instagram/rebelwilson

Австралійська акторка Ребел Вілсон, яка стала відома завдяки комедії "Ідеальний голос" та серіалу "Холостячки", схудла на 30 кг. І зробила це здебільшого завдяки медичному препарату, який часто обговорюють в шоу-бізнесі.

Про це акторка розповіла в інтерв’ю виданню The Sunday Times.

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Як Ребел Вілсон схудла на 30 кг

44-річна акторка зізналася, що використовувала для схуднення "Оземпік". Це медичний препарат від діабету другого типу. Саме він, за словами Ребел, допоміг їй скинути майже 35 кілограмів у 2020 році.

"Для таких людей, як я, з неконтрольованою тягою до солодкого, ці пігулки корисні", — розповіла Вілсон.

Раніше у своїх інтерв’ю зірка розповідала, що схудла завдяки правильному харчуванню та тренуванням. Втім виявилось, що її колишній тренер Джон Кастано публічно критикував "Оземпік" і всіх, хто його використовує. Через це вони припинили співпрацю.

Ребел Вілсон до схуднення (ліворуч) та після. Фото: Instagram/rebelwilson

Вілсон наголосила, що її близькі були проти використання препарату. Але 2019 року акторка вирішила стати матір’ю. Лікар, який проводив ЕКО, порадив їй скинути кілька кілограмів, щоб завагітніти. З того часу Ребел почала вживати препарат, але дитину їй народила сурогатна матір 2022 року.

Зазначимо, за останній час в Голлівуді чимало знаменитостей скинули вагу. Серед них, зокрема, телеведуча Опра Вінфрі та співачка Крістіна Агілера. Втім вживання "Оземпіка", в якого є чимало побічних ефектів, вони заперечують.

УВАГА!!! Перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Не займайтесь самолікуванням!

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