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Зірка серіалу "Холостячки" зізналась, як схудла на 30 кг

1 квітня 2024 22:13
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Стас Кожушко
Редактор
Акторка Ребел Вілсон схудла на 30 кг — як їй це вдалось
Австралійська акторка Ребел Вілсон. Фото: Instagram/rebelwilson
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Австралійська акторка Ребел Вілсон, яка стала відома завдяки комедії "Ідеальний голос" та серіалу "Холостячки", схудла на 30 кг. І зробила це здебільшого завдяки медичному препарату, який часто обговорюють в шоу-бізнесі. 

Про це акторка розповіла в інтерв’ю виданню The Sunday Times.

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Як Ребел Вілсон схудла на 30 кг

44-річна акторка зізналася, що використовувала для схуднення "Оземпік". Це медичний препарат від діабету другого типу. Саме він, за словами Ребел, допоміг їй скинути майже 35 кілограмів у 2020 році. 

"Для таких людей, як я, з неконтрольованою тягою до солодкого, ці пігулки корисні", — розповіла Вілсон.

Раніше у своїх інтерв’ю зірка розповідала, що схудла завдяки правильному харчуванню та тренуванням. Втім виявилось, що її колишній тренер Джон Кастано публічно критикував "Оземпік" і всіх, хто його використовує. Через це вони припинили співпрацю.

Зірка серіалу "Холостячки" зізналась, як схудла на 30 кг - фото 1
Ребел Вілсон до схуднення (ліворуч) та після. Фото: Instagram/rebelwilson

Вілсон наголосила, що її близькі були проти використання препарату. Але 2019 року акторка вирішила стати матір’ю. Лікар, який проводив ЕКО, порадив їй скинути кілька кілограмів, щоб завагітніти. З того часу Ребел почала вживати препарат, але дитину їй народила сурогатна матір 2022 року.  

Зазначимо, за останній час в Голлівуді чимало знаменитостей скинули вагу. Серед них, зокрема, телеведуча Опра Вінфрі та співачка Крістіна Агілера. Втім вживання "Оземпіка", в якого є чимало побічних ефектів, вони заперечують.

УВАГА!!! Перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Не займайтесь самолікуванням!

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Меліса Вівіан Джеферсон, відома як Lizzo, оголосила про завершення музичної кар'єри. Також ми розповідали, що оскароносний ірландський актор Кілліан Мерфі знявся у рекламі Versace.

Голлівуд
закордонні зірки
схуднення
акторка

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