Кто может стать режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Съемки фильма "007: Координаты "Скайфолл". Фото: Instagram/007

В Голливуде активно обсуждают новый будущий фильм о спецагенте Джеймсе Бонде. Недавно стало известно, кому из актеров была предложена главная роль. Теперь же одна из продюсеров фильма назвала имя режиссера, которого рассматривают для работы над новым проектом.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Будущая лента о Джеймсе Бонде может стать римейком одного из фильмов франшизы. Британский таблоид со ссылкой на продюсера Барбару Броколи написал, что режиссерское кресло в новом проекте об агенте 007 хотят предложить канадцу Дени Вильневу.

Он известен благодаря франшизе "Дюна" (вторая часть сейчас в мировом прокате), а также фильмам "Пленники", "Убийца", "Прибытие" и других.

"Барбара очень хочет, чтобы он снял следующего Бонда. Для нее это лучший из возможных вариантов, но это может быть не очень реалистично, учитывая его плотный график. Если он не присоединится к будущему проекту, его продолжат просить снять такие фильмы", — сообщило источник Daily Mail с киноиндустрии.

К актерскому составу также могут присоединиться звезды сериала "Эйфория" Зендея и Сидни Суини. Накануне британскому актеру Аарону Тейлор-Джонсону предложили сыграть Джеймса Бонда, что положило конец месяцам спекуляций в отношении преемника Дэниела Крейга. 33-летняя звезда еще официально не согласился на роль.

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