Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Продюсер бондианы рассказала, кто может стать режиссером нового фильма arrow

Продюсер бондианы рассказала, кто может стать режиссером нового фильма

2 апреля 2024 06:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кто может стать режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде
Съемки фильма "007: Координаты "Скайфолл". Фото: Instagram/007
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В Голливуде активно обсуждают новый будущий фильм о спецагенте Джеймсе Бонде. Недавно стало известно, кому из актеров была предложена главная роль. Теперь же одна из продюсеров фильма назвала имя режиссера, которого рассматривают для работы над новым проектом.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Подробности о новом фильме бондианы

Будущая лента о Джеймсе Бонде может стать римейком одного из фильмов франшизы. Британский таблоид со ссылкой на продюсера Барбару Броколи написал, что режиссерское кресло в новом проекте об агенте 007 хотят предложить канадцу Дени Вильневу.

Он известен благодаря франшизе "Дюна" (вторая часть сейчас в мировом прокате), а также фильмам "Пленники", "Убийца", "Прибытие" и других.

"Барбара очень хочет, чтобы он снял следующего Бонда. Для нее это лучший из возможных вариантов, но это может быть не очень реалистично, учитывая его плотный график. Если он не присоединится к будущему проекту, его продолжат просить снять такие фильмы", — сообщило источник Daily Mail с киноиндустрии.

К актерскому составу также могут присоединиться звезды сериала "Эйфория" Зендея и Сидни Суини. Накануне британскому актеру Аарону Тейлор-Джонсону предложили сыграть Джеймса Бонда, что положило конец месяцам спекуляций в отношении преемника Дэниела Крейга. 33-летняя звезда еще официально не согласился на роль.

Напомним, ранее мы писали, что какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, как звезда сериала "Холостячки", австралийская актриса Ребел Уилсон похудела на 30 кг.

кино
Голливуд
Джеймс Бонд
актеры
режиссер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд