Нові фаворити букмекерів — таблиця

Пройшов другий півфінал Євробачення 2024 — нові прогнози букмекерів
Вже завтра, 11 травня, у шведському Мальме оберуть переможця "Євробачення 2024". Після виступів артистів у другому півфіналі конкурсу, Україна випала із трійки лідерів за рейтингами букмекерів.
Про це повідомляється на порталі Eurovision World.
Нові фаворити букмекерів
Після другого півфіналу Євробачення, який відбувся 9 травня, суттєво змінилися рейтинги букмекерів.
Фаворитом пісенного конкурсу залишається представник Хорватії Baby Lasagna, у якого 41 % шансу на перемогу. З восьмого на друге місце вийшла співачка з Ізраїлю Еден Ґолан, яка має 22 %.
Замикає трійку лідерів представник Швейцарії Nemo, з активом у 11 %.
Четверте місце нині у співака Slimane, який представляє Францію, а ірландська співачка Bambie Thug обійшла Україну та зараз має 4 % шансів на перемогу.
Наші дівчата, співачки Alyona Alyona та Jerry Heil після другого півфіналу конкурсу опустились на шосте місце. Артистки довгий час посідали третє місце у таблиці букмекерів.
До десятки лідерів також увійшли представники Італії, Нідерландів, Греції та Фінляндії.
Нагадаємо, у Мальме відбувся протест проти участі Ізраїлю у конкурсі.Також Jerry Heil неочікувано травмувалась під час виконання номеру.
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