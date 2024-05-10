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Пройшов другий півфінал Євробачення 2024 — нові прогнози букмекерів

10 травня 2024 16:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Нові фаворити букмекерів — таблиця
Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: пресслужба конкурсу
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вже завтра, 11 травня, у  шведському Мальме оберуть переможця "Євробачення 2024". Після виступів артистів у другому півфіналі конкурсу, Україна випала із трійки лідерів за рейтингами букмекерів.

Про це повідомляється на порталі Eurovision World.

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Нові фаворити букмекерів

Після другого півфіналу Євробачення, який відбувся 9 травня, суттєво змінилися рейтинги букмекерів. 

Фаворитом пісенного конкурсу залишається представник Хорватії Baby Lasagna, у якого 41 % шансу на перемогу. З восьмого на друге місце вийшла співачка з Ізраїлю Еден Ґолан, яка має 22 %.

Замикає трійку лідерів представник Швейцарії Nemo, з активом у 11 %.

Четверте місце нині у співака Slimane, який представляє Францію, а ірландська співачка Bambie Thug обійшла Україну та зараз має 4 % шансів на перемогу.

Наші дівчата, співачки Alyona Alyona та Jerry Heil після другого півфіналу конкурсу опустились на шосте місце. Артистки довгий час посідали третє місце у таблиці букмекерів.

До десятки лідерів також увійшли представники Італії, Нідерландів, Греції та Фінляндії.

Прогноз букмекерів
Прогнози букмекерів станом на 10 травня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, у Мальме відбувся протест проти участі Ізраїлю у конкурсі.Також Jerry Heil неочікувано травмувалась під час виконання номеру.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
прогнози
букмекери
конкурс
Євробачення-2024

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