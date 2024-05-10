Новые фавориты букмекеров - таблица

Прошел второй полуфинал Евровидения 2024 — новые прогнозы букмекеров
Уже завтра, 11 мая, в шведском Мальме выберут победителя "Евровидения 2024. После выступлений артистов во втором полуфинале конкурса, Украина выпала из тройки лидеров по рейтингам букмекеров.
Об этом сообщается на портале Eurovision World.
Новые фавориты букмекеров
После второго полуфинала Евровидения, который прошел 9 мая, существенно изменились рейтинги букмекеров.
Фаворитом песенного конкурса остается представитель Хорватии Baby Lasagna, у которого 41% шанса на победу. С восьмого на второе место вышла певица из Израиля Эден Голан, у которой 22%.
Замыкает тройку лидеров представитель Швейцарии Nemo с активом в 11%.
Четвертое место сейчас у певца Slimane, который представляет Францию, а ирландская певица Bambie Thug обошла Украину и сейчас имеет 4% шансов на победу.
Наши девушки, певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, после второго полуфинала конкурса опустились на шестое место. Артистки долгое время занимали третье место в таблице букмекеров.
В десятку лидеров также вошли представители Италии, Нидерландов, Греции и Финляндии.
Напомним, в Мальме прошел протест против участия Израиля в конкурсе. Также Jerry Heil неожиданно травмировалась при исполнении номера.
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