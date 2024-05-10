Новые фавориты букмекеров - таблица

Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: пресс-служба конкурса

Уже завтра, 11 мая, в шведском Мальме выберут победителя "Евровидения 2024. После выступлений артистов во втором полуфинале конкурса, Украина выпала из тройки лидеров по рейтингам букмекеров.

Об этом сообщается на портале Eurovision World.

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После второго полуфинала Евровидения, который прошел 9 мая, существенно изменились рейтинги букмекеров.

Фаворитом песенного конкурса остается представитель Хорватии Baby Lasagna, у которого 41% шанса на победу. С восьмого на второе место вышла певица из Израиля Эден Голан, у которой 22%.

Замыкает тройку лидеров представитель Швейцарии Nemo с активом в 11%.

Четвертое место сейчас у певца Slimane, который представляет Францию, а ирландская певица Bambie Thug обошла Украину и сейчас имеет 4% шансов на победу.

Наши девушки, певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, после второго полуфинала конкурса опустились на шестое место. Артистки долгое время занимали третье место в таблице букмекеров.

В десятку лидеров также вошли представители Италии, Нидерландов, Греции и Финляндии.

Прогнозы букмекеров на 10 мая 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Напомним, в Мальме прошел протест против участия Израиля в конкурсе. Также Jerry Heil неожиданно травмировалась при исполнении номера.