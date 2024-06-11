Співачка SWOIIA запросила на зйомки кліпу офіцера спецназу, якому ампутували ноги

Співачка SWOIIA та захисник України Олександр Міхов. Фото: Instagram/swoiia

Напередодні співачка SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, презентувала кліп на пісню "Пташка". Одним з акторів став військовий Олександр Міхов.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах артистки.

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Цей кліп став особливим для артистки, адже зйомки проходили у найвідоміших місцях Києва: на скляному мосту, Володимирській гірці, Андріївському узвозі, а також у потязі, що курсує за маршрутом "Київ-Донецьк". Режисером кліпу виступив земляк співачки з Донецької області, Антон Пожидаєв.

"Ми всі зараз стали як пташки, котрі змушені літати з міста у місто, шукаючи нове життя та створюючи нові домівки", — прокоментувала прем’єру артистка.

В кліпі знявся військовий Олександр Міхов — протезований офіцер спецназу. Свою військову службу він розпочав у 16 років. Вже у 2018-му став бійцем спецпідрозділу НГУ "Омега", де мріяв служити ще з дитинства. З початком повномасштабної війни боєць на позивний "Рагнар" був командиром бойової групи.

Разом з побратимами виконував одні з найскладніших завдань на різних напрямках фронту. Зокрема, на "першій лінії" окупантів та глибоко в тилу ворога. На одному з цих завдань Міхов отримав тяжке поранення та, як наслідок — ампутацію ноги.

"Це моя перша зйомка саме у кліпі. Отримавши цю роль, був дуже задоволений та вражений. Це круто, що люди знаходять можливості розказати суспільству, наскільки важливі стосунки та взаємодії з військовими. В процесі зйомки відчував себе дуже добре, енергійно та позитивно, бо цей кліп — про сімʼю, про військових, про цінності", — розповів захисник України.

Олександр зазначив — він давно знайомий з творчістю Катерини (справжнє ім’я співачки), обожнює її пісні, голос.

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